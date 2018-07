UMA CONFERENCIA SOBRE O BRASIL

O Sr. Georlette, vice-consul brasileiro em Anvers, no dia 20 de janeiro ultimo, realisou no salão nobre da Escola Superior Santo Ignacio de Anvers uma conferencia sobre o porto do Rio de Janeiro, illustrando o seu trabalho com mais de cento e cincoenta projeções luminosas.(…)

O Brasil, paiz immenso, pois que elle é cem vezes maior do que a Belgica; paiz rico, tanto pela variedade de suas produções como pela riqueza do seu solo, não se pode desenvolver sem que se lhe forneçam braços e capitães. Mas para isto, é necessário, antes de tudo, que elle seja conhecido e é este o fim visado pelas diversas missões brasileiras na Europa.

Os Estados Unidos constituíam até a data presente o grande centro de attracção da população superabundante do Velho Mundo;porém, desde alguns annos a emigração para o Brasil tem tomado uma importância crescente e uma parte das correntes migratórias da Europa dirige-se para este ladio.

Os capitaes, também,garantidos, por uma estabilidade perfeita que parece definitiva daqui para o futuro, não vacillam e é sabida a parte importante que nossos compatriotas têm tomado na valorisação do café. (…) (pág1/col.8)