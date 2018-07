O chanceller austro-hungaro em Berlim- Saudações da imprensa-Conferencia com o chanceller- Almoço na embaixada- A ordem da Aguia Preta

Procedente de Vienna, chegou hontem de manhan a esta capital o sr. barão Lexa de Aehrenthal, chanceller do império da Austro-Hungria.

Receberam-no enthusiasticamente os representantes do mundo official e o sr. L. de Sxoegveny-Marich, embaixador austro-hungaro nesta capital.

A imprensa alleman saúda unanimamente o sr. barão de Aerhenthal pela sua vinda a Berlim.

-Hoje mesmo, o chanceller austro-hungaro teve uma conferencia com o sr. Bethmann Hollweg chanceller do imperio allemão.

A conferencia- que durou uma hora- versou sobre os pontos capitaes do momento político.

Foi estipulado um accordo a esse respeito, sendo considerado muito bom o actual estado da política internacional.

A “entente” austro-hungara, sobre a conservação do “statu-quo” nos Balkans, foi julgada muito útil para a causa da paz universal.

A respeito das questões políticas palpitantes- a da crise da Grecia, a da ilha de Creta e as do Marrocos- verificou-se que há perfeita unidade de vistas entre os dois paizes.

Também ficou patente, na conferencia que hoje tiveram o sr. Bethmann Hollewg e Lexa de Aehrenthal, que a Austria-Hungria e a Allemanha ligam a maior importância á amizade da Italia.

– Amanhan, realisa-se um almoço na sede da embaixada austro-hungara, offerecido pelo sr. L. de Szoegyeny-Marieh, embaixador aqui acreditado, em hiomenagem do sr. barão Lexa Aehrenthal.

No almoço, que se revestirá de toda a solennidade, tomarão parte o imperador Guilherme II, a imperatriz Augusta Victoria, o sr. Bethman Hollweg, chanceller do império, e outros personagens.

– O imperador Guilherme II conferiu ao sr. barão Lexa de Achrenthal, chanceller austro-hungaro, o collar da ordem da Aguia Preta, oferecendo-lhe as respectivas insiguias em brilhante. (pág.3, col.3)