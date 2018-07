FERA HUMANA

É do “Jornal de Cantanhede”, Portugal, a noticia que abaixo transcrevemos:

“Horrivel o que na véspera do Natal se passou nos campos do Alcotim.

Uma “fera” cujo nome ignoramos, requestava uma rapariga do sitio, que a principio o attendeu e depois se inclinou para outro, com quem estava combinado o casamento.

O namorado preterido conseguiu avistar-se com a infeliz, amarrou-a a uma arvore e arrancou-lhe o coração: em seguida corta-lhe as mãos pelos pulsos e separa-lhe a cabeça, guardando estes lúgubres despojos em sua casa.

Para a noite do Natal, que era a do dia da sua feroz carnificina, convida o rival para uma ceia em sua casa, que este acceita desconfiado.

Nessa ceia servem guisado o coração da sua victima, que aquelle não póde comer, tão nauseabundo era o mau jantar!

– Ah não gostas? Pois vaes gostar de outro prato que vou apresentar-te.

Nisto traz um outro prato com as mãos da infeliz, no dedo de uma das quaes estava o anel que o convidado offerecera á sua noiva, e que este logo reconheceu, comprehendendo deste modo a horrível vingança de seu adversário!

Ainda não gostas deste prato: pois vou trazer-te outro!

E volta trazendo a cabeça da imolada criatura pela selvajeria daquelle perverso.

A isto não pôde conter-se o rival convidado e notando que o outro trazia um punhal para continuar a sua obra de vingança, desparah-lhe o revólver, com que se prevenira, indo para a ceia desconfiado da emboscada, e mata-o em defesa própria.

Depois foi autoridades de Villa Real, que tomaram conta do horrível acontecimento, com que andou sensivelmente alarmada a população da margem direita do Guadiana se deu. Horrível, tanta ferocidade! . (pág.5, col.4)