NOTAS CIVILISTAS

Pela cultura cívica, pelo civilismo, pela civilisação industrial, pacifica

A nação brasileira, a America Latina, de que somos a “magna pars”, está destinada a ser o refugio são, pacifico dos cansados humanos, dos eternos brigadores, rivaes herdeiros das avitas, interminaveis lutas do velho mundo.

Essa é a esperança de quantos estão a um nível mais civilisado, estão pugnando por um melhor, mais industrioso e calmo estado civil. Ainda agora, da remota Suécia o bom, illustrado amigo do Brasil, o doutor Göran Björkman, em votos de bons annos, vaticina galernos dias a esta nação brasiles, “a favor de uma humanidade fatigada das antigas rixas, de ciúmes internacionaes”…

Imagine-se o desconsolo deste e de outros illustres amigos de nossa pátria, quando o predomínio do militar governo lhes annunciar que o civilismo aqui não tem raízes capazes de resistir aos ropellões de um escuro retrogrado militarismo.

A historia da America latina, cheia destes excessos militaristas, sem duvida apresenta as meritórias excepções de um Bolivar, de um P. Dias, de um Floriano. Mas esses mesmos são contrastados , são escurecidos pelos abstractos adoradores de um regimen legal, num meio em que ao executores nem são os mais justiçosos, nem os mais expeditos, ante o patriarehismo, a dominação regional e o vicio de tudo esperar dos governos “que tudo podem”…

A propósito deste contraste de opiniões civilistas, cabe notar aqui um dos bens do civilismo, em confronto com o indiscutivel autoritarismo da ameaçadora espada.(…) (pág.1,col.5)