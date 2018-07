NOTAS E INFORMAÇÕES

Agora, mais palavras, para que: todas as discussões são inúteis, porque não se discute o que é evidente, a prova esta tirada.

Há dois candidatos á presidência da republica: Ruy Barbosa, o da Republica civil, o Hermes da Fonseca, o da ditadura militar. Domiciliados ambos na capital Federal. O primeiro é hoje o ídolo da immensa população que o cerca. O segundo, de terror, fortificou a sua casa, como em tempo de guerra se fortifica um reducto.

Ruy Barbosa veio a S. Paulo. S. Paulo acolheu-o com um triumpho. Foi á Bahia. Trumpho ainda maior, mais esplendente. Afinal, partiu para Minas e de lá regressou, hontem. Partida e regreso uma só, continua e colossal apothéose, como de outra não há memória em nenhum ponto da nossa terra, em nenhuma época da nossa historia.

Tambem esteve em Minas Hermes da Fonseca. Quem diria que era um candidato em viagem de propaganda, em visita a amigos, em reconhecimento de forças eleitoraes? Não aparecia quasi nunca á luz do sol. Andava quasi sempre na sombra da noite, ás escondidas, na ponta dos pés, ouvindo attento, como caçador furtivo em matta estranha, ou como um espião em campo inimigo. Em Bello Horizonte, de uma vez, não lhe foi possível evitar a claridade, que o apavorava. Teve de ir a uma festa, que lhe dedicavam e que imprudentemente se realisava de dia.Metteu-se num bonde, mas o bonde atravessou as avenidas da bella cidade com as cortinas corridas e guardado por oito praças a Cavallo. Um marechal do exercito brasileiro! Um aspirante a chefe de uma grande nação! De volta, não lhe pareceu acertado conservar-se por mais tempo na cidade em que vive. Na rua, augmentava, dentro do reducto da rua Guanabara, o terror correspondente. O marechal protextou necessidade inadiável de percorrer o Estado do Rio Grande e, ás pressas, de uma hora para outra, tomou o paquete.

Levava comsigo uma derradeira esperança. O Rio Grande é seu Estado natal. Talvez o Rio Grande o vingasse do desastre de Minas!

Mas o Rio Grande, o fiel Rio grande, também falhou. Fria cortezia official e nada mais. Quiz ir a São Gabriel, o berço, a saudosa cidade de sua infância. Aconselharam-lhe que não foôsse. E lá anda elle, através da indifferença e da antipathia do povo, de guarnição em guarnição, de quartel em quartel, a solidariedade dos seus companheiros de armas. É, logicamente, a única assistência que no infortúnio lhe não falta, porque é, precisamente, o que rasgou um abysmo entre a nação e a sua odiosa candidatura, revestida, do principio ao fim, com acinte, de todos os característicos de uma violenta imposição á consciência popular.(…) (pág.1, col.3)