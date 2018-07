Receios de movimento xenophobo em Fez- O sultão Muley-Hafid submette-se ao “ultimatum”- Outro pedido da França

Telegrammas de Tanger informam que os representantes das potencias enviaram próprios para Fez, afim de aconselharem os seus compatrícios a deixar aquella capital, em caso de resistência do sultão ao “ultimatum” da França, pelo receio de um movimento xenophobo.

As noticias posteriores á partida dos próprios fazem, porém, esperar que se não darão complicações.

De facto, o sr.Estevan Pichon, ministro do exterior, já recebeu communicação de que El-Mokri, ministro das finanças do Marrocos, recebeu ordem do sultão Muley-Hafid para reatificar os accordos financeiros com a França e, assim, satisfazer ás exigências do “ultimatum”.

O “Figaro” diz que sr. Pichon exigiu também do Maghzen que sejam deispensados os officiaes turcos contratados como instrutores das tropas marroquinas. (pág.3, col.2)