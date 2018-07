Jornaes hermistas guarnecidos por força

Ás 7 horas e meia da noite, mais ou menos, formou em frente das redacções do “Paiz”, “Jornal do Brasil” e “Imprensa”, uma força de infantaria que chegou á avenida rumorosamente a toque de cornetas.

Attribue-se a medida ao facto da chegada do sr. Ruy Barbosa. (pág.2, col.5) .