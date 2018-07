O REGRESSO AO RIO

(pelo telegrapho)

A partida de dr. Ruy Barbosa-Acclamações delirantes

BELLO HORIZONTE – A partida de dr. Ruy Barbosa, póde-se dizer, foi uma coisa nunca vista.

Desde duas horas que o povo começou a se agglomerar em frente ao Grande Hotel, onde esteve hospedado o illustre hospede.

Por todas as ruas onde devia passar o cortejo era enorme a concorrência de povo aguardando a passagem do candidato civil.

Precisamente ás 4 e meia da tarde, o dr. Ruy Barbosa e sua comitiva seguiram para a estação em bondes especiaes, acompanhados de enorme multidão que, incessantemente, erguia vivas aos dr.Ruy Barbosa, Albuquerque Lins e á republica Civil.

Quando o cortejo chegou á estação, o largo já se achava completamente cheio.

Por todas as ruas por onde passou o dr. Ruy Barbosa, as famílias das sacadas e janellas acenaram com os lenços e acclamavam o seu nome.

Enorme cortejo de bondes e carros acompanhou o dr. Ruy Barbosa á estação.

No momemnto em que o préstito chegou ao largo da estação, a multidão que ahi se achava prorrompeu numa estrondosa manifestação, acompanhada de estrepitosa salva de palmas.

Para que o dr. Ruy Barbosa pudesse descer do bonde especial foi necessário formar-se um circo de homens possantes a fim de que o grande brasileiro não fosse pisado pela multidão, que queria, a todo transe, approximar-se delle ao mesmo tempo. (…) (pág.2, col.1)