COISAS DA SCIENCIA

Quinina e malaria-Geophagia- A edade e a força muscular-Therapeutica automobilica-Especies animaes

Segundo lemos em um artigo do dr. J.B. Christopherson, director do Hospital Civil de Kartoum, e publicado no “Journal of Tropical Medicine and Hygiene” a geoghafia ou habito de comer terra é muito mais freqüente do que se suppõe. Elle cita os seguintes casos:

Os Otamas da America do Sul têm o habito de comer uma terra ferruginosa; os índios do Amazonas gostam de uma certa qualidade de terra, e a comem, mesmo quando não lhes falta alimento; nos mercados da Bolivia encontra-se á venda uma terra que se come (mistura de talco e mica); os habitantes de Guiné misturam terra com farinha com que fabricam o pão; os negros de Jamaica comem terra quando lhes falta alimento; os habitantes da nova Caledonia mitigam a fome com um pouco de terra; na ilha de Java as mulheres grávidas comem um bolo que é feito com terra ferruginosa; em Sião e Kamschatka existe o mesmo habito de comer terra. A mesma coisa se nota na India e até na propria Italia tem-se observado que a pellagra é commum nas províncias em que esse mesmo habito tem sido verificado.

É porém no Egypto que mais se come terra ou lama colhida na vasa dos rios. No Sudão, diz o dr. Christopherson, a terra colhida á margem do rio, após a vasante, é empregada até como remédio, para curar a syphilis, a anemia e outras doenças. E, não obstante, há uma certa justificativa para esse usa porque, no tratamento da syphilis, os naturaes escolhem uma quantidade de terra que contém um pouco de cinabrio (sulfureto de mercúrio) e no tratamento da anemia escolhem uma terra ferruginosa. Comem-n’a misturada com mel.

É por causa desse mau habito de comer terra que ankylostomiase é tão freqüente nas margens do Nilo.

Antigamente tomava-se esse habito, que é a causa da ankylostomiase, como symptoma da moléstia, acreditando-se que o doente ficava com o appetite pervertido.

O dr. Christopherson cita o caso de um árabe de 57 annos de edade, que comia terra há 22 annos.

Essa idea de comer terra é a principio muito repugnante. No entanto, muita gente come terra sem o saber, porque há muita farinha de trigo falsificada com talco, que é um producto terroso. Mas ao menos, essa terra tem um nome bonito- silicato de magnésia-; parece limpa porque é branca e a gente a come pensando que está comendo pão.

Em summa, a terra faz adoecer e produz a morte dos que a comem para depois comel-os, pois Ella come a todos. É melhor não comel-a para que sejamos mais tarde por Ella comidos com naturalidade e não com apparente espírito de vingança. (pág.1, col.3 )