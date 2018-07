Vivas e morras em frente á redação do “Diario de Noticias”- Conflictos-Varias pessoas feridas

RIO – Proximo á redacção do “Diario de Noticias”, cerca de 11 horas e meia da noite, continuando os vivas e morras , erguidos pelos grupos que alli permaneciam, trocou-se ligeiro conflicto entre populares, do qual saíram feridos o capitão Trindade, da guarda nacional, com um ferimento nas partes genitaes e outros indivíduos que, como o primeiro, foram medicados pela Associação da Imprensa.

Houve também três tiros de revolver, attingindo um delles o acadêmico A. Cardoso, interno do Hospital de Marinha, que ficou com um ferimento na coxa. Ambos os feridos são hermistas.

Na rua de São José, estacionaram durante muito tempo indivíduos armados ostensivamente com facas, navalhas, revolveres e pistolas.

Esses individuoas dispersaram-se depois, assim como todos os demais grupos.