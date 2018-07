INGLATERRA

O governo inglez, afim de attenuar os males provenientes da falta de trabalho e de diminuir o numero de operários que se acham desempregados, acaba de organisar um systema de bolsas de trabalho, que foi inaugurado no dia 1 de fevereiro pelo sr. Wiston Churchill, ministro do commercio e autor do plano que se poz em pratica. Esse plano tinha em vista, principalmente, dar um cheque na “Tariff Reform” dos conservadores, que propõem que a falta de trabalho seja remediada por meio da protecção aduaneira do trabalho nacional.

Foram pois estabelecidas dezesseis Bolsas de trabalho nos diversos bairros de Londres, sob a fiscalisação directa do Estado.

Foram cercadas logo pela manhan por operários sem trabalho.Nas cidades da província estabeleceram-se instituições idênticas.

O sr. Wiston Churchill visitou nesse mesmo dia quatro das principaes Bolsas de trabalho de Londres. (pág.3, col.1 )