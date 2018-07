O hermismo e o civilismo no Rio de Janeiro- Começo de rolo em um café carioca

Um grupo hermista formado próximo ao Café “Imprensa”, dava vivas ao marechal Hermes.

Um único civilista que se achava dentro do café respondeu, dando vivas ao sr. Ruy Barbosa.

Os hermistas que se achavam no café, em numero de dez ou doze, intimaram o primeiro a que se calasse, e para isso apontaram-lhe os revolveres. Apesar disso não conseguir fazel-o calar.

No fim a cavallaria e infantaria de policia intervieram, derrubando mesas, chcaras e louça, em profusão.

Em frente á redação do “diário de Noticias” estaciona um grupo de civilistas, dando constantemente vivas ao sr. Ruy Barbosa.

Nas proximidades do “jornal” estão mais de cincoenta praças de cavallaria. (pág.4, col.5)