RUY BARBOSA

As manifestações em Minas- A recepção no Rio- Opiniões insuspeitas

Para que não pareçam exaggeradas as noticias que temos dado sobre as manifestações feitas em minas e no Rio ao eminente candidato civilista, reproduzimos do “jornal do Commercio” e do “Paiz”, os telegramas de Bello Horizonte e as noticias da recepção imponente que o illustre brasileiro teve no Rio.

O “jornal do Commercio”, como nós, deu instrucções especiaes ao seu correspondente para que relatasse fielmente o que visse, evitando todo e qualquer exaggero.

O “Paiz” é notoriamente hermista; foi mesmo o primeiro orgam da imprensa carioca que lançou em publico a candidatura Hermes(…). (pág.3, col.1 )