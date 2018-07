A EMIGRAÇÃO INTELECTUAL

O phenomeno da emigração, nos últimos annos, assumiu tal importância e complexidade que se tornou não apenas a base de toda uma orientação política e legislativa, tanto nos paizes de emigração como nos de immigração, pois que se revelou também um polyedro tão complexo e multiforme, que a sciencia social o deve analysar, parte por parte, antes de poder chegar a uma syntheses de conclusões decisivas.

Mudaram-se as próprias leis naturaes da emigração, dentro de uns poucos annos. Ainda há pouco tempo fazia-se para a Italia três grandes distinções de emigração: de província para província, para os paizes da Europa, e para além-oceano, parecia estabelecido que a distinção entre emigração “permanente” e “temporaria” fosse fundamental, como a de província para província- no interior da Italia_ fosse temporária, e a para além-oceano fosse permanente. (…)

Uma outra distinção que eu julgo fundamental no phenomeno plyedrico da emigração é a da emigração de “trabalho”- de “capitães”- de “intelligencia”.

Emquanto a Inglaterra mandou para a America do Sul muito poucos homens e muitissimos capitães, a Italia mandou muito poucos capitães e muitos homens.

Ora um lado menos estudado dessa emigração de homens é o referente ao que eu chamo de emigração intellectual.

No Brasil- especialmente em S. Paulo- como na Argentina e no Uruguay, eu fiquei impressionado com dois phenomenos característicos.

O primeiro é que não poucos homens eminentes, que actualmente occupam um lugar notável, na vida econômica, intelectual ou política daquelles paizes, soa “fillhos de italianos” ou, em todo caso, descendentes de famílias italianas.

O segundo é que não poucos italianos que foram para aquelles paizes somente com o patrimônio de seu engenho e de sua energia chegaram a conquistar uma posição social elevada, por sua riqueza, ou nas profissões intellecttuaes de advogados, médicos, engenheiros, professores de escolas superiores etc.(…)

Em summa, a humanidade contemporânea, considerando-se bem, é o contraposto absoluto da humanidade da edade media, toda caracterizada no “immobilismo” e no “separatismo”. A humanidade contemporânea, graças aos instrumentos technicos inventados pela sciencia- a imprensa, o telegrapho, o telephone, os navios a vapor, as estradas de ferro, etc- é um oceano de vida, em continua emigração e immigração de moléculas.

E é por isso que, se a emigração dos trabalhadores jornaleiros é um dos poderosos meios de valorização econômica, a emigração intellectual é e deve ser um dos instrumentos mais nobres e fecundos da solidariedade humana. ENRICO FERRI (pág.1, col.1)