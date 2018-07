*** Numa das ultimas sessões de Reichstag, produziu-se uma scena de tumulto indescriptivel, causada pelas declarações anti-parlamentaristas de um deputado conservador, sr. von Oldenburg.

Na política alleman começa a desenhar- se de um ressurgimento das forças liberaes, até há pouco esmagadas no parlamento pelos conservadores e catholicos unidos. O partido liberal, sub-dividido e disperso, sem cessão e sem acção preponderante trata agora de reorganisar as suas forças, reunindo sob um mesmo programma as suas varias facções. Tornar-se-á realisada essa Idea, um elemento preponderante na política alleman, que contrabalançará, se não levar se vencida, os partidos conservador e catholico, que agora tem a supremacia.

Esta nova phase política começa já a incommodar altamente os conservadores. Por isso, um mais insofrido, e sobretudo mais fraco, sr. von Oldenbourg, acaba de apellar para a dictadura com intervenção direta do imperador na política, e intervenção do exercito.

No decorrer de um discurso, esse conservador exclamou:

“O imperador e o rei da Prussia deveria estar autosado, a cada instante, a dizer a um official do exercito- “Marche com dez homens, e vá fechar o parlamento!”

Esta saída foi causa de uma scena turbulentissima no Reichstag. Protestos, risadas homéricas, gritos de indignação partiram dos bancos da esquerda e das tribunas e, emquanto os deputados liberaes e socialistas, de pé gesticulavam e reclamavam que o orador fosse chamado á ordem, os conservadores applaudiam o seu collega von Oldenbourg freneticamente.

O príncipe de Hohenlohe, que presidia, fazia esforços desesperados para restabelecer o silencio e a ordem.

Mas foi preciso mais de um quarto de hora para conseguir que a sessão proseguisse e outro orador pudesse fazer uso da palavra.

Esse orador foi o sr. Schrader, um dos decanos do parlamento, que tenta por fim conseguindo fazer-se ouvir protestou contra as palavras do deputado conservador, e contra a attitude dos seus partidários, inteiramente descabidas, num estado constitucional declarando que as phrases de Oldenbourg constituíam um insulto não só para o Reichstag mas também para o próprio imperador e para o exercito. (pág.2, col.3)