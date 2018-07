AUSTRIA-HUNGRIA

*** A “Neu Frei Press” exalta a genesis do accordo austro-russo que agora parece estar prestes a concluir-se. Depois da crise, explica esse jornal, as relações entre os dois paizes foram pouco cordiaes; o conde Berehteld, embaixador da Austria em Petersburgo, e o príncipe Ouroussoff embaixador da Rusia em Vienna, foram com licença. A tensão attingiu o seu Maximo na occasião da entrevista de Raevonigi: era então quase inquietadora, mas houve quem lembrasse do importante factor da paz que a “entenete” austro-russa tinha sido nos annos precedentes.Um dos instigadores dessa “entente” foi o conde de Aehrenthal que era então embaixador em Petersburgo. Foi elle que redigiu o protocollo que foi assignado em 1897, por occasião da visita de Francisco José a Petersburgo, protocollo que serviu de introducção ao accordo de Murzsteg. (pág. 2, col.5)