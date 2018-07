*** As grandes manobras deste anno, que terão lugar na Prussia oriental e em que tomarão parte os 1º e 17º corpos de exercito, apresentarão um caracter particular e inteiramente novo. Romper-se-á definitivamente com “as batalhas de um dia”, conforme se chama na Allemanha aos combates que começam pela manha e terminam á noite, e que até agora têm sido a regra nas manobras.

Daqui para o futuro esses combates serão substituídos por uma secção continua que durará alguns dias e algumas noites, e as quaes os dois partidos contrários disputarão entre si terrenos palmo a palmo, entrincheirando-se tanto para a defesa como para o ataque. Numa palavra, pretende-se applicar no campo os ensinamentos extrahidos da guerra da Manchuria assim como as lições da guerra do Transvaal. Esta-se ligando para grande importância a essa experiência, a tanto mais que se lhe attribuem um valor pratico, tanto para uma campanha na Polonia e na Russia ocidental, onde o terreno é cortado por vários rios e riachos que constituem obstáculos naturaes que a guerra moderna utilisara cada vez mais como na previsão de uma guerra na França, onde os fortes do Leste constituirão outros tantos obstáculos em volta dos quaes se hão de estender os campos de batalha.

A cavallaria alleman irá munida da nova carabina modelo 98, distribuída actualmente a todos os regimentos, assim como do punhal-bayoneta, cuja distribuição começou há pouco e que é destinado a ir pouco a pouco substituindo a espada. Crê-se que a carabina de cavallaria modelo 88 será distribuída á artilharia de campanha que se pretende munir de uma arma desse gênero.

Sabe-se tambem que um dos dois corpos de exercito irá fardado com o novo uniforme de campanha cinzento-verde. (pág. 2., col.4)