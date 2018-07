ESTADOS UNIDOS

A taça internacional da aviação americacana- Os aviadores francezes protestam contra os irmãos Wright

NOVA YORK – O correspondente do “New York Herald”, em Pariz, telegraphou para este jornal communicando que, segundo o que lhe declarou o aviador Ernauet Pelterie, os aviadores francezes, indignados com o procedimento dos irmãos Orville e Wilburg Wright contra o sr. Henry Farman, resolveram não tomar parte no concurso para a conquista da taça internacional de aviação americana. (pág. 5, col. 8)