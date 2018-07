NOTAS CIVILISTAS

Pela cultura cívica, pelo civilismo,- pela civilisação industrial, pacifica.

Foi sempre o destruidor militarismo que na evolução humana gerou males, processos políticos, palliativos com que o civilismo vae desviando e evita maiores males cívicos… vivessemos em um mundo demais fácil manejo, e ter-nos-iamos forrado ás consequencias perturbadoras, que nos acarretou o necessário exercício do instincto militar.

As leis civis, os códigos, os direitos civis, os direitos políticos, o espírito jurídico, a verdade eleitoral e outras criações sociaes, abstractas, fictícias mesmo, são ás vezes ebúrneos lábaros, supplicantes gestos, doces palavras, eloqüência literária, ficções poéticas para vergar, amortecer o minaz chanfalho, a feia dicctadura do militar feroz. São artifícios bons, sociaes do civilismo, entaliscado nas caudinas forcas do implacável militarismo.

O voto, como inevitável processo de escolha e de publica manifestação de vontade opinativa, é um mal menor que o carrancudo nuto individual do governo militarista. Não se inventou ainda barrella expedita, a salvadora lixívia que sem transição nos livre as sociedades modernas destes dois inevitáveis males- : corrupção eleitoral e despotismo dos militares. (…)(pág.3, col.4)