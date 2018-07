NOTAS E INFORMAÇÕES

Durante o anno de 1909, deram-se no Districto Federal 13.085 obitos.

A tuberculose pulmonar apparece em primeiro lugar, na estatística dos óbitos, com 2.730 victimas.

O segundo lugar cabe ás moléstias do apparelho digestivo, com 1.971 obitos: as do apparelho circulatório deram 1.883 victimas: as do apparelho respiratório 1.255 e as do systema nervosos 1.157.

A varíola deu 274 obitos; a grippe 484; caneros e outros tumores malignos, 285, e as moléstias do apparelho urinário 438. (pág3./ col.7)