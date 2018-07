INSTRUCÇÕES ELEITORAES

Para o pleito de 1 de março de 1910

ÉPOCA E FORMA DA ELEIÇÃO – A eleição para presidente e vice-presidente da Republica terá lugar no dia 1 de março do ultimo anno do período presidencial, por suffragio directo da nação e maioria absoluta de votos.

-Artigo 47 da Constituição Federal e artigo 56 da lei n.1269, de 15 de novembro de 1904. (pág.2, col.2)

MODOS DE VOTAR-SE – A eleição será por escrutínio secreto, mas é permitido ao eleitor votar a descoberto.O voto a descoberto será dado apresentando o eleitor duas cédulas, que assignará perante a mesa eleitora, uma das quaes será depositada na urna e a outra ficará em seu poder, depois de datadas e rubricadas ambas pelos mesários.

-Art.57, paragrapho único, da lei n.1269, de 15 de novembro de 1904. (pág2./ col.3)

APURAÇÃO GERAL NA CAPITAL DOS ESTADOS E NO DISTRICTO FEDERAL- A apuração da eleição de presidente e vice-presidente da Republica será feita nas capitães do Estados, pela mesma junta que apurar as eleições do districto da capital.

No Districto Federaltodas as eleições serão apuradas por uma só junta.

Nas capitães do Estados a junta compor-se-á:

De substituto de juiz seccional como presidente, só com o voto de qualidade, e dos presidentes dos conselhos, camara ou intendências municipaes da respectiva circumscripção eleitoral, ou dos seus substitutos legaes em exercício.

No Districto Federal a junta será presidida pelo juiz de secção que não tiver funccionado na junta de recursos e dos juízes das pretorias urbanas.

Na falta de juiz seccional funcionará o seu respectivo substituto. –Artigo 91, da lei n.1269, de 15 de novembro de 1904. (pág.2, col.7)