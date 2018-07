NOTAS CIVILISTAS

Pela cultura cívica, pelo civilismo,- pela civilisação industrial, pacifica.

Este militarismo transtorna tudo no mundo civilista.

Foi e é elle a causa de muitos, de graves defeitos políticos sociaes que no civilismo se notam. E delle nos vêm agora as autoritárias vozes, as ameaças autoritárias, os hygienicos processos para uma detersão valente nas chagas civis, que de suas espadas ficaram.

Quase sempre são militaristas sem farda, são homens civis os que nos ferram com estas lições de aço e fogo. Mas se os males reaes, confessados, do civilismo inutilisam o rebanho inteiro, essas mansas, immaculadas ovelhas deviam também compartir, em algum mínimo quinhão, esses peccados feios. Ao envez, só dos lucros participam e só para os crescer, em proveito delles, vão mourejando, ás vezes em trabalhos leves. Não é a tiro e a ponta de espada que lhes vêm as prestadias colheitas. São plácidas industrias, sossegadas letras, discursos retoricos os meios pacíficos, os maneiros processos com que ordenam a vida em progresso constante, em conservação avançada…

E’ outro mal que o militarismo causa. Excita as discórdias nos mesmos que mais accordes deviam andar.

No meio militarista disputam, sentencciam, bacharelam, brigam, até em refertas philosophistas. Á’ maneira dos philollogos, philologistas e bacharéis causídicos, temos tido assim a imposição de verdades que “hão de ser” em nome do que “é, estás” ou “deve estar” nos autores de lei. No civilismo clássico, philologico, jurídico há muito esse mal grassava, até como evasão, para fugir aos golpes feros do militarismo. Foi sempre costume dessas letras classicas firmar verdades nas citações, no arranjado accordo entre a necessidade futura ou actual e que autores disseram haver, existir ou ter de ser em seu tempo passado, em seu meio diverso.(…)

Só a militar civilisação primitiva, rude, ia talando os campos, que alguma incipiente já cultivava, e colhia, sem replantar, os frutos com que necessariamente tinha de se alimentar. Nada importava o que viesse atraz. Havia uma gloria futura, uma valentia orgulhosa que era preciso manter na raça, ostentar ante os fetiches mudos, ou fazer mais acceita nos seus longínquos.

Donde afinal resulta que mais descuram o porvir, e até o destroem, quantos desprezam as soluções presentes, úteis aos contemporâneos, embora menos accordes com ideaes futuros … JOSÉ FELICIANO. (pág.1, col.6)