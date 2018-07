NOTAS E INFORMAÇÕES

– Pessôa chegada do Rio hontem e que, por todos os motivos, se póde considerar bem informada em assumptos políticos, affirma-nos o que se segue:

O dr. Ruy Barbosa e os directores do movimento civilista julgam, pelas cartas e telegrammas recebidos de todos os pontos do paiz, que é certa a derrota do marechal Hermes da Fonseca, só lhe podendo valer, á ultima hora, ou a força ou a fraude.

Nem o dr. Ruy Barbosa, nem os directores do movimento civilista se incommodam muito com uma ou outra porque, dada a profunda e violenta agitação popular da Capital Federal e de diversos Estados, não admittem a possibilidade de marechal Hermes da Fonseca subir á presidência da Republica, por meio de uma eleição viciada. (…)(pág.1, col.7)

– As superintendências das estradas de ferro Sorocaba Railway e São Paulo Raolway Company, ao que estamos informado, baixaram circulares aos respectivos chefes de serviço declarando que deveriam dar a todo o pessoal a máxima liberdade de voto na eleição de 1 de março e advertindo que seriam punidos severamente aquelles que o tratassem de exercer pressão sobre empregados daquellas vias férreas. (pág.1, col.8)

– A companhia Paulista resolveu considerar feriado o dia 1 de março em que se realisará a eleição presidencial e emitir bilhetes de ida e volta com os favores de bilhetes de excursão, validos para os dias 28 do corrente, 1 e 2 de março. (…)(pág.2, col.1)