INGLATERRA

Uma declaração do Dalai Lama

LONDRES – Ao “Daily Mail” informaram de Petersburgo ter o ministro das relações exteriores, conselheiro Isvolsky, declarado que antes de resolver partir para Lhassa, Dalai Lmama pediu por diversas vezes a proteção da Russia, a qual lhe foi negada em razão do accordo anglo-russo, celebrado em 1907. (pág,3, col.3)

As candidaturas presidenciais – Repercurssão na Gran Bretanha- Um artigo de fundo do “Ecconomist”- O marechal Hermes e o germanismo

O “Economist” publica hoje um extenso artigo de fundo sobre as candidaturas brasileiras.

Mostra-se extremamente infenso a candidatura militar, sobretudo pela amizade que o sr. Hermes da Fonseca vota á Allemanha.

Diz o orgam londrino que o Brasil dentro de poucos dias terá por presidente o sr. Hermes da Fonseca ou o sr. Ruy Barbosa.

O primeiro é um “soldadão”, conhecido apenas pelos instintos bellicosos e suas sympathias germânicas. O segundo é um jurisconsulto de elevadíssima reputação, o mais eminente orador brasileiro.

Representou seu paiz na conferencia de Haya com maior brilho e com maior êxito.

O sr. Hermes da Fonseca tem contra si todos os elementos pensantes , a seu lado está uma parte do exercito composta principalmente de officiaes inferiores.

Os chefes políticos que a principio pensaram em fazer delle apenas um instrumento, apoiam-n’o hoje por serem seus prisioneiros.

Affirma depois que se as eleições fossem livres, o sr. Ruy Barbosa teria ganho de causa por grande maioria de votos, mas tal, provavelmente, não se dará.

O sr. Hermes da Fonseca será declarado eleito, mas a agitação continuará no paiz.

O melhor recurso será desistirem os dois candidatos em favor de um terceiro como o barão de Rio Branco, Rodrigues Alves ou Joaquim M.

O primeiro seria , sem duvida, eleito por unanimidade se acceitasse a candidatura, diz-se, porém que isso elle se oppõe e recusa terminantemente.

Entretanto, em uma entrevista foi aí firmado que nunca a candidatura foi o fferecida ao barão Rio Branco.

E, assim, segundo conclue o “Economist”, talvez ainda fosse possível evitar a catastrophe, se o sr. Hermes da Fonseca pudesse tomar a patriótica resolução de renunciar em favor do barão para evitar as conseqüências de seu próprio triumpho. (pág.3, col.3)

Accordo anglo-russo a favor do grande Lama- Solicitação junto a China

Telegrapham de Petersburgo para o “Daily Mail” contar, nas rodas diplomáticas, alli, que a Russia e a Inglaterra chegaram a um accordo, para intervir junto a China, em via amigável, a favor do Grande Lama do Tibet.

Despachos de Calcuttá dizem que o grande Lama pretende ir a Pekim, afim de solicitar uma audiencia do imperador e defender os seus direitos.(pág.3, col.3)