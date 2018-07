As questões de limites com o Equador e a Colombia- Voto de confiança ao ministro da guerra

LIMA – A commissão de diplomacia do congresso conferenciou com o sr. Militon Porras, ministro das relações exteriores, sobre o conflicto com o Equador e a Colombia.

A commissão approvou a conducta do ministro.

– A camara, em sessão secreta, depois de ouvir o ministro da guerra sobre a defesa do paiz na eventualidade de um conflicto armado com Equador e Venezuela, approvou uma moção de confiança á sua conducta. (pág.3, col.1)