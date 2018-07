Divida fluctuante externa

LISBOA – Em reunião do conselho de ministros, hontem, ficou resolvido que o ministro da fazenda, conselheiro João Soares Branco, autorisaria os bancos portuguezes a combinarem com outros estabelecimentos bancários para tomarem a seu cargo o serviço da divida fluctuante externa.

Egualmente ficou resolvido a execução de melhoramentos do porto, construcção de prédios para lyceus, e patrocinar a edificação de um theatro que condiga com a importância da capital do reino. (pág 3, col.1)