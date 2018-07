Como os hermistas fazem a sua propaganda- boletins injuriosos ao dr. Ruy Barbosa- Indignação geral do povo

POÇOS DE CALDAS – Affixaram nas ruas desta cidade boletins insultuosos ao conselheiro Ruy Barbosa.

O povo, protestando, arrancou-os com indignação.

Reina grande enthusiasmo pelos candidatos da Convenção de Agosto. (pág2./ col.4)

Os manejos do hermismos. – Pressão política odiosa- Exoneração acintosa

CURITYBA – Partiu hoje para o Estado de Santa Catharina o capitão de corvete Costa Braga, exonerado acintosamente do cargo de capitão do porto de Paranaguá, por motivo de não prestar-se aos manejos da estulta politicagem hermista.(pág.2, col.4)