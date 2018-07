NOTAS E INFORMAÇÕES

– Dissémos hontem que a estatística, por nós publicada, da votação provável de Ruy Barbosa e Albuquerque Lins não nos parecia muito longe da verdade. Sabemos que não faltou quem se risse da nossa ingenuidade, do nosso optimismo, da nossa ignorância em assumptos eleitoraes. Que havemos de fazer, se fomos os primeiros a confessar a nossa fraqueza em matéria tão transcendente?

Mas, examinemos bem aquelles algarismos. Bahia, 80.000 votos. É’ muito? Será, mas ainda é menos do que esperam os que conhecem o trabalho do senador José Marcellino. Estes sustentam que a votação da Bahia subirá a 90.000. Minas, 60.000. Que desproposito! Devagar: dr. Carvalho de Brito e seus amigos affirmam que, em hypothese alguma, se poderá traduzir em votação menor a entranhada antipathia do povo mineiro pela ditadura militar. É muito possível que, em vez de 60.000, apareçam 70 ou 80.000. Tudo depende da attitude do governo á ultima hora. Se o governo não chegar ao maximo da violência, os hermistas ouvirão o que lhes dirá a gente da terra de Tiradentes. Ninguém dirá que é tolice esperar 20.000 votos no Rio de Janeiro, 22.000 no Rio Grande, 13.000 na Capital Federal, 10.000 no Paraná e Santa Catharina e 30.000 em todos os outros Estados.

Resta S.Paulo. O autor da estatística calcula em 80.000 votos a manifestação civilista da nossa terra. Aqui falamos um pouco de cadeira. O autor da estatística tem razão, está perfeitamente informado, e é prudente no seu calculo. Se S. Paulo não der 80.000 votos a Ruy Barbosa e Albuquerque Lins, é porque dá mais. Menos, nunca. (…)(pág.1, col.5)

– Muitos empregados do commercio, eleitores, e alguns commerciantes, também eleitores, desejando comparecer á eleição de amanhan, sem prejuízo dos seus interesses, pedem-nos que aqui lembremos a idea de que o commercio, amanhan, cerre as portas, das 10 da manhan ás 2 da tarde. A idea parece-nos justa e por isso aqui a lembramos.(pág.1, col.6)