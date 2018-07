Á NAÇÃO

RIO – O sr. dr. Ruy Barbosa dirigiu á Nação o seguinte manifesto:

Nunca se approximou uma eleição, nesta capital, sob a atmosphera de reacção contra a liberdade que o procedimento da administração Nilo Peçanha tem condensado systematicamente nas immediações da que o Rio de Janeiro verá celebrar daqui a três dias. Extraordinario é que se nos apparelhe e que vamos dar ao mundo este espectaculo justamente na primeira vez em que, com vinte annos de Republica, o povo tenta intervir na escolha do seu primeiro magistrado. Bastaria pó si só esse facto, quando tantos outros, qual a qual mais grave, com elle não concorressem, para assignalar a situação actual com o período mais vasio de moralidade, o mais adiantado na decadência das instituições republicanas, que ellas entre nós tem atravessado.(…) (pág.3, col.4)