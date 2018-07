Bello Horizonte

A eleição do dr. Carvalho de Britto

Continuam a chegar resultados da grande votação que o dr. Carvalho de Britto foi dada espontaneamente pelos civilistas contra o candidato inconstitucional e oligarchico sr. Julio Bueno.

Varios municípios, como Pitanguy, Pomba, Dores da Boa Esperança, Itabira, Matto Dentro, etc. deram grande maioria ao illustre chefe civilista.

Em vários pontos do estado já se diz que a população está disposta a não pagar impostos ao governo illegal, caso o Congresso, inconstitucionalmente, reconheça o sr.Julio Bueno, que não pode ser eleito presidente do estado, conforme pareceres dos maiores constitucionalistas do Barsil.

Faltam ainda vários municípios que dão maioria aos sr. Ruy Barbosa e Albuquerque Lins, e cujos resultados ainda não foram publicados. (pág.2/ col.3)