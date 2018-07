Edgard Poe

Sir Arthur Conan Doyle, o romancista inglez de nome mundial, criador com seu Sherlock Holmes de toda uma fera de polidreas que põe num chinello velho Javert, e elegantissimas gatunas que o illudem, radica sua arte no fermento genial de Poe. É curioso ver como esse retardado filho julga seu remoto pae.

Por occasião do centenário de Poe numa festa celebrada em Londres, pelo Club dos Autores, Conan Doyle teve azo de exteriorisar seu pensamento. Começa o ramancista dizendo que um estudo summario da vida de Edgard Allan Poe convence-nos de que é errônea a nada justificada pelos factos a noção corrente da sua natureza, taciturna, melancólica, mórbida até ás raias da loucura. (…)

A originalidade das idéas, nunca estragada pela redundancia, e vestida daquelle “stylo refreado, austero, “veludo negro”, produz no espírito um impressão que jamais desbota.

Em tão prodiga bagagem artística, Poe nunca se repetiu.

Acabada a obra quebrava o molde. O seu cérebro original e inventivo estava sempre presquisando, desbravando veredas novas aos pioneiros que as quizessem percorre.

Por estranha ironia do fado morreu pobre; e, no entanto, se cada homem que escreveu um conto inspirado directa ou indirectamente na obra Poe , lhe levasse uma pedra ao monumento, este ohumbraria as pyramides.

O “Escaravelho de ouro” é o pae obvio da fauna copiosa das historias de caçadas a thesouros, e deslindagem de documentos cifrados. Onde estava a literatura de dectectivismo policial? Refloriu pelo mundo a chamada literatura scientificas de Julio Verne. Quem a criou? Poe na “Viagem á lua”.

“O caso do sr. Valdemar, Yekyll e Hyde” criam a psychologia da personalidade dupla, entremostrada já no “William Wilson”. Aquelle cérebro, como a capsula da papoula, derramava descuidosamente precioosos germens a todos os ventos. A cápsula se exgota, um dia; as sementees, porém, medram e florescem sem fim. pág.3/ col.4)