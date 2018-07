Uma declaração hermista para armar ao effeito-Uma nota do “Paiz”- Commentarios- “Revanche” dos partidarios do marechal

Foi muitíssimo comentada a nota que o “Paiz” publicou dizendo que os civilistas planejam a eliminação de chefes notáveis da política republicana e mesmo do marechal Hermes, por causa do civilismo está em desesperi e que, caso se realise tal facto, os hermistas tirariam completa desforra. Amanhan os jornaes civilistas tratarão do assumpto, dando cabal resposta á asserveração do “Paiz”, que tem por fim armar ao efeito, simplesmente. (pág.2/ col.2)