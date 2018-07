A eleição presidencial

Como se faz a apuração – Eis que a respeito da apuração da eleição presidencial diz o regimento comum do congresso:

“Art.13. A apuração da eleição para presidente e para vice-presidente da republica será feita pelo Congresso, com qualquer numero de membros presentes. (Art.47, paragrapho primeiro da Constituição).

Art. 14 A apuração será feita pela mesa, auxiliada por cinco comissões, sorteadas dentre os membros presentes do Congresso

Paragrapho primeiro. Cada comissão constará de seis membros e elegerá dentre elles um presidente para distribuir e dirigir os trabalhos.

Paragrapho segundo. As actas eleitoraes e de apuração parciaes feitas nas capitães do Estados e no Districto Federal serão distribuídas ás commissões pela fórma seguinte:

Á primeira commissão, as actas do amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará e Rio Grande do Norte;

Á segunda, as da Parahyba, Pernambuco,Alagoas, Sergipe e Espirito Santo;

Á terceira, as da Bahia, Rio de Janeiro e Districto Federal;

Á quarta, as de Minas, Goyaz e Matto Grosso;

Á quinta as de S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul.

Paragrapho terceiro- Cada comissão apresentará a mesa do Congresso, dentro de cinco dias , um relatório, expondo o resultado do exame e da apuração da eleição de sua respectiva circumscripção, prevendo as conclusões que julgar convenientes.

Paragrapho quarto- Na apuração, serão contempladas as votações constantes de authenticas eleitoraes, que não tenham sido presentes e consideradas pelas juntas apuradas.

Paragrapho quinto- Não poderá fazer parte da commissão apuradora o representante da respectiva circumscripção.

Art. 15 A mesa á proporção que fôr recebendo os relatorios das commissões , irá fazendo a apuração geral; e , concluída esta, formulará e apresentará ao Congresso o seu parecer, acompanhado dos relatórios das comissões.

Paragrapho único- Esse parecer e relatórios serão publicados antes da discussão, salvo se o Congresso resolver o contrario.

Art. 16 O parecer da mesa terá uma discussão unica, que não se prolongará além de duas sessões. Nessa discussão, cada orador só falará uma vez, podendo exceder de uma hora.

Art. 17 Qualqyer reperesentante poderá offerecer emendas ás conclusões do parecer durante a discussão, bem como apresentar á mesa ou ás commissões apuradoras reclamações ou documentos relativos á eleição.

Art.18 Emquanto não for apresentado o parecer da mesa com o resultado da apuração, a ordem do dia do Congresso será o trabalho das commissões apuradoras.

Art.19 Verificando o Congresso que os cidadãos mais votados obtiveram maioria absoluta de votos para president e para voice-presidente da Republica, o seu presidente os proclamará eleito.

Art.20 Se nenhum dos votados houver alcançado maioria absoluta, o Congresso, em acto continuo, elegerá por maioria dos votos presentes, um dentre os dois mais votados na eleição directa.

Pragrapho 1º Essa eleição será feita em dois escrutínios distinctos para presidente e vice-presidente respectivamente, se pela apuração se houver verificado que a eleição directa não deu maioria absoluta para ambos os cargos.

Pragrapho segundo: O escrutínio será secreto e o voto só poderá ser dado a um dos dois cidadãos mais votados na eleição directa.

Paragrapho terceiro. A eleição será feita mediante chamada; e cada membro do Congresso, á proporção que for chamado, depositará a sua cédula na urna fechada, que deve estar sobre a mesa.

Paragrapho quarto. Antes de aberta a urna, poderá votal qualquer membro do Congresso que não o tenha feito na occasião de ser chamado.

Paragrapho quinto. Finda a votação, a mesa abrirá a urna, contará as cédulas, fará a apuração e publicará o resultado.

Paragrapho sexto. Em caso de empate, considerar-se-á eleito o mais velho .

Paragrapho sétimo. A acta, além de todas as occorrencias que se deram na eleição, mencionará os nomes dos membros do congresso que houverem votado e o numero dos que o deixaram de fazer. (pág.3/ col.6)