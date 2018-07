A alsacia-Lorena debaixo da Allemanha- Elevação a Estado confederado-Um projecto do deputado Gregorio-A resposta do chanceller do imperio

Na sessão de hoje do reichstag , o sr. Gregoire, deputado pelo collegio de Lorena, propoz que fosse elevado A Estado Confederado o actual território da Alsacia-Lorena, com os mesmos direitos dos outros Estados allemães.

O orador reconheceu que, sob o ponto de vista econômico a Alsacia-Lorena progrediu muito, depois que passou a ser uma província alleman, condemnando tanto as tendências exageradas dos chauvinistas francophilos como as dos chouvinistas pan-germanicos.

Ao concluir, o sr. Gregoire declarou que a maior parte da populaçãoda Alsacia-Lorena se acha muito satisfeita, sob o domínio da Allemanha.

Depois que falou o deputado lorense, o sr. Bethmann Hollweg, chanceller do império, annuciou ao reichstag ter já transmitido ordens para preparar um projecto de lei autorisando a modificação da posição política da Alsacia-Lorena.

O projecto em questão, accrescentou o chanceller do império, será publicado só depois que o conselho federal o tiver votado.

Ao terminar, o sr. Bethmann Hollweg declarou que o governo espera que, por parte dos alsacianos e lorenses, haja todo o empenho em fazer com que o projecto se torne lei, o mais cedo possível. (pág.2/ col.4)