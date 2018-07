Quinta-feira, 17 de março de 1910

A lei de suffragio- Approvação

BERLIM – O reichstag approvou por 238 votos contra 167, em terceira leitura, a lei do suffragio.

Por occasião da discussão o chanceller declarou que é preciso sustentar o systema graduado de votação e que é possível conceder, em conjunto, o voto secreto directo. (pág.4/ col.5)

João Rosa – O artista, que ante-hontem falleceu em Lisboa, era incontestavelmente a figura de maior realce da scena theatral do seu paiz.

Outros podem ter sido mais brilhantes, nais festejados pelo favor e sympathia do publico; nenhum, porém, gosou de maior autoridade moral entre os actores contemporâneos seus patrícios.

Esse lugar de destaque não o conquistou elle pela intriga ou pelo reclamo duma coterie; obteve-o impondo-se pela sinceridade da sua arte, que elle amou até á adoração, arte feita da mais escrupulosa observação da vida real e que lhe permittiu traduzir, especialmente nos últimos annos, toda a gamma dos sentimentos e das paixões com uma emoção suggestiva, penetrante, irresistível de verdade. (…) (pág.3/col.5)

COISAS DA SCIENCIA

A obesidade nas crianças-Ferro vegetal-O pequeno artelho

A obesidade era considerada outrora simplesmente como um estado fastidioso. Na realidade os obesos são doentes nos quaes nem sempre é fácil descobrir a causa do seu estado mórbido.

Nas crianças a obesidade póde manifestar-se desde os primeiros dias de existencia, mas em geral é na edade dos 7 aos 8annos que ella apparece, para attingir o maximo antes da puberdade. Ha mesmo um período em que esse estado é quase physiologico: é entre os 12 e 15 mezes nas crianças alimentadas com abundancia. Esse período passa logo que a criança começa a andar.

As crianças obesas têm quase sempre uma tara hereditária. Entre seus ascendentes deve ter havido gottosoa ou diabéticos.

Sob o ponto de vista pathogenico distinguem-se duas fórmas de obesidade: uma de origem exógena, devido ao excesso de alimentação, e outra de origem endógena, em relação com as perturbações da nutrição (gotta, diabetes).

Quase todas as crianças obesas comem bastante; mas para que a alimentação execessiva tenha produzido a obesidade foi preciso que o individuo apresentasse uma condição particular, frequentemente realisada por esse estado vago que se designa pelo nome de arthritismo e que corresponde a uma perturbação particular da nutrição.

Para explicar a obesidade invocam-se muitas causas cuja influencia póde ser banal. Uma coisa entretanto parece certa: é que temos no corpo certos orgams glândulas vasculares sanguineas) que são os reguladores da nutrição.

Conhece-se há muito tempo já a influencia das glândulas genitaes sobre a nutrição. Basta lembrar que depois de uma extirpação do útero e seus annexos as mulheres engordam.

Um outro orgam parece ter papel importante nas perturbações da nutrição: é a glândula thyroide. Comtudo, a sua ablação produz antes o myxoedema do que a verdadeira obesidade.

As observações clinicas mostram que certas alterações glandulares podem determinar a obesidade. Por exemplo: a inutilisação da glândula thyroide produz a obesidade. E a inversa tem também razão de ser: a administração da thyroidina nos obesos faz com que emmagreçam.

A hypophyse exerce um papel semelhante.

A obesidade produzida nesses casos tem uma feição particular: os indivíduos são pallidos, anêmicos, um pouco amarellados. É o que o povo denomina gordura balofa.

Ha outras influencias provenientes das glândulas vasculares sanguineas, cujo papel é ainda agora obscuro. Mas um facto, no ponto de vista clinico, bem importante é que certos indivíduos se tornam obesos depois de terem sido submetidos a determinadas toxi-infecções.

Assim é que algumas crianças que foram por muito tempo acommetidas de enterite e que por muito tempo se conservam magras, um bello dia passam a comer muito bem e no fim de algum tempo apresentam-se obesas.

Não é raro também ver indivíduos que engordam excessivamente depois de passada a convalescença de uma moléstia grave, como a febre typhoide. Em certos casos emfim, as intoxicações pelo álcool, o phosphoro, o chumbo, o arsênico acarretam o aparecimento da obesidade e por um mecanismo ainda mal determinado.

Póde-se talvez acreditar na acção perturbadora desses tóxicos sobre as glândulas vasculares sanguineas, thyroide, hypophyse.(…) (pág3/ col.5)

AUSTRIA-HUNGRIA

O “Neues Wiener Tagblatt” oppõe um desmentido categorico às informações do “Berliner Tagblatt” sobre a marcha das negociações austro-russas. O jornal allemão tinha annunciado num telegramma datado de Petersburgo que a Russia propunha como base de um accordo os três pontos seguintes: primeiro, os interesses da Servia serão salvaguardado; segundo, a Austria garantirá que re núncia a qualquer desejo de expansão nos Balkans; terceiro, a Austria não intervirá em caso de guerra ou de perturbações nos Balkans.

“Nós estamos nos casos, escreve o “Neues Wiener Tagblatt” de affirmar que taes informações são absolutamente inexactas. Trata-se- unicamente neste momento de criar a possibilidade de uma troca de idéas, directa, entre Vienna e Petersburgo”.

É o que assegurava no dia 18 de fevereiro uma nota officiosa do mesmo jornal em que se julgava opportuno precisar novamente a questão.

“Nas rodas bem informadas julga-se que a situação nos Balkans não causa já a menor inquietação. Nota-se que os pergos da guerra desapareceram completamente. Repita-mos nesta occasião que a approximação austro-russa, de que tanto se fala a propósito da situação balkanica, não tem outro fim senão criar a possibilidade de uma troca de idéas directa entre os gabinetes de Vienna e de Petersburgo.” (pág.3/ col.2)

RUSSIA

Um sabio de Zurich, o sr. Billeter, acaba de descobrir o manuscripto de sua obra de Goethe que figura de memoria em todas as bibliographias do grande poeta allemão, mas que até agora em vão se tinha procurado: é a primeira versão do romance: “Wilhelm Meister”. O manuscripto, que conta 600 paginas em oitavo, foi encontrado nos papeis de família de um descendente da senhora Barbara Schulthess, uma senhora de Zurich que se encontrava em muito intimas relações de amizade com o poeta. O que dá valor a essa primeira versão é o facto della ter uma data anterior á viagem de Goethe á Italia, e dessa fórma preceder em vinte annos a edição que nós conhecemos. De resto, e na opinião de um critico informado, o sr. Widmann, é-lhe muito superior.

O talento de Goethe, diz elle, revela-se ahi com uma frescura e uma espontaneidade, uma força, uma justeza de expressão e uma sehurança que se não encontram senão nas mais bellas paginas de “Wilhelm Meister” e da primeira versão de “Fausto” primitivo; em nenhuma outra parte Goethe se entrega com tanta felicidade ao seu espírito humorístico que nelle se há de apagar um dia com a edade. O caracter autobiographico deste romance é muito mais accentuado do que na edição definitiva e nelle vemos nós desfilar o quadro encantador dos annos que Goethe, primeiro como criança e depois como adolescente, passou em Francfort. A descoberta do sr. Billeter enriquece, além disso, os nossos conhecimentos sobre vários pontos. Nesse manuscripto encontra a gente algumas passagens de dramas que desappareceram, nomeadamente um longo monologo extraído de um drama bíblico, “Belsazar” (o rei Balthazar), de que até agora apenas conhecíamos o titulo.

A publicação do novo romance, que deve ter lugar ainda este anno, será portanto ao mesmo tempo um acontecimento literário e um das mais interessantes contribuições para o estudo da vida de Goethe. (pág.3/ col.3)

PARIZ

Realisou-se na noite de 22 de fevereiro, em Pariz, o banquete organisado pela delegação permanente das sociedades francezas da paz. Presididiu ao banquete o sr.Gabriel Piza, ministro do Brasil.

Á sobremesa, o professor sr. Richet pronunciou uma allocução em que, aproveitando a presença do ministro do Brasil, recordou a parte importante que as sul-americanas, e em especial a Republica do Brasil, tomaram na Conferencia de Haya. Depois dos discursos do ministro do Chile, do sr. Fernando Buisson, do sr.Merillon e da sra. Séverine, o sr. Gabriel Piza, em nome do governo brasileiro, saudou todas as sociedades que se têm fundado a favor da paz internacional. Recordou que o Brasil, no dia 24 de fevereiro de 1891, inscreveu na sua Constituição o principioda arbitragem internacional e a interdicção de conquista. “Escolhestes, disse, elle, a data do anniversario de Washington para celebrardes a vossa festa. Celebrando esse anniversario, vós suscitaes imitações desse virtuoso modelo que mereceu ser considerado na sua pátria como o primeiro na guerra, o primeiro na paz, o primeiro no carção dos seus cidadãos.

Ao trabalhardes pela paz do mundo, vós daes satisfacção aos mais nobres sentimentos e empregaes o vosso concurso para que realise uma grande lei histórica que confere ao Occidente a missão de fundar a regeneração humana.

Esforçando-nos por nos approximar desse alto ideal de fraternidade internacional e por o realisar, vós daes o attestado eloqüente de que o homem se vae suboprdinando de cada vez mais á humanidade e de que cada vez nos tornamos mais civilisados, mais altruístas, mais dedicados aos interesses superiores da communidade.” (pág.2/ col.4)

ANNUNCIO