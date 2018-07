Sexta-feira, 18 de março de 1910

Diario de Noticias – Sobre a recepção do marechal Hermes: “ Se a obssessão megalomaníaca ainda não obliterou de todo sem, o sr. marechal Hermes poderá attestar que assistiu hontem a duas festas: a sua, composta exclusivamente do elemento official e mais do que se prespara para explorar-lhe a condescendência administrativa, caso empolgue o governo; e a festa do povo, a potheose do seu grande extraordinario rival. É que o povo não se engana, é que o povo não se illude. Elle sabe que Republica atravessa neste momento, a mais terrível das crises possíveis. Elle sabe que o governo do marechal será o garrote de suas liberdades e o suspersão violenta e brusca de suas mais queridas tradições patrióticas. O povo civilisado e culto desta metrópole conhece de experiência própria o que é e o o que vale o governo dos quartéis, e não quer dobrar a cerviz diante das ameaças dos messias de botas e rebenque. (…) (pág.1/ col.4)

POLITICA INGLEZA

A projectada reforma da camara dos lords- lord Curzon favorável- o seu discurso-Outras opiniões-Um projecto do governo

Os telegrammas especiaes do “Jornal” assim descrevem a sessão de ante-hontem na camara dos lords, que se revestiu de importância pela natureza do assumpto discutido: “Na sessão de hoje (16) da camara Alta, lord Curzon disse que, se os lords chegassem a um accôrdo geral relativamente á questão da reforma, a solução acceita não tardaria a servir de base a um projecto de lei do governo.(…)

É uma terfa delicada e sepinhosa essa de eliminar os membros supérfluos. Não menos espinhosa é a tarefa de escolher entre os differentes projectos e extrair de cada um delles o conjunto dos princípios geraes que hão de servir para estabelecer o plano definitivo da reforma. (…)

Segundo informa o “Daily Chronicle”, no caso de não conseguir a limitação do direito de “veto” dos lords, o governo se apresentará ao paiz para eleições geraes, com um projecto de lei, em virtude do qual será reformulada a segunda camara, ficando constituída por 200 a 240 membros elegíveis depois dos 40 annos.

As eleições se farão pelos eleitores parlamentares, sendo muito mais alargadas as circumstancias actuaes.

Os membros dessa segunda camara não terão autoridade em matéria de finanças, sendo os desaccordos entre as duas camaras resolvidos em sessão comum. (pág.1/ col.4)

O BANQUETE NO ITAMARATY

RIO – Realisou-se no palácio do Itamaraty o banquete offerecido pelo barão do o Branco ao sr. Bryan.

Compareceram á festa todos os ministros plenipotenciários americanos.

Foram trocados cordialissimos discursos. (pág.2/ col.3)

BERLIM

Russia e Persia- A guarnição russa em Giulfa

Os jornaes desta capital publicam telegrammas de Petersburgo, communicando que o governo russo mandou mais de mil homens para Giulfa, afim de reforçar a guarnição daquella localidade.

A Russia justivea essa medida, dizendo que se darão, próximamente, graves desordens na província persa de Tzerbaitchan.

Comtudo, affirma-se insistentemente, o parecer que com bom fundamento, que a Russia tem em vista exercer pressão sobre a Persia, para que o governo deste paiz se veja obrigado a acceitar as condições do empréstimo em negociação. (pág.2/ col.6)

LONDRES

As novas eleições geraes-Proxima convocação-A dissolução da camara dos communs e de parte da dos lords.

Está officialmente confirmado que o governo apresentará brevemente á assignatura do rei e decreto convocando o eleitorado para as novas eleições geraes.

O sr. Herbet Asquith, presidente do conselho de ministros, declarou que só espera a approvação do orçamento para dissolver a camara dos communs e a parte electiva da camara dos lords. (pág.2/ col.7)

