Sabbado, 19 de março de 1910

Um attentado contra o dr. Edmundo Bittencourt, director do “Correio da Manhan”- O general Menna Barreto- Grande sensação produzida no Rio de Janeiro- O sr. pinheiro Machado- Os jornaes da tarde publicam longos pormenores a respeito- o que há sobre o facto

RIO – Espalhou-se nesta capital, com grande rapidez, a noticia de que o dr. Edmundo Bittencourt, director do “Correio da Manhan”, estava ameaçado de morte e que o autor ou mandante de tal attentado era o general Menna Barreto, comandante da primeira brigada estratégica.(…) (pág. 2)

PERÚ

“El Comercio”, em vibrante artigo, diz que o Chile é o perturbador perigoso da paz na America do Sul.

“Nunca se viu nenhum paiz da Europa aproveitar-se de uma situação para fornecer armas ao visinho e instigal-o á guerra.

Na America do Sul, não obstante as theorias pan-americanas de fraternidades, violam-se impunemente as sagradas normas de direito internacional. (pág. 2)

“”Felizmente conservamo-nos superiores ao Equador, porque, emquanto lhe enviava armamentos, o Perú, pelo vapor “Thessalia”, recebia armamentos, espingardas e um milhão de cartuchos.

“Não preparamos a guerra; limitamo-nos a preparar a pátria para Ella.

A opinião publica americana parece despertar para anathematisar a execrável conducta do Chile.

Os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina , segundo consta, intervirão para resolver os conflictos entre o Perú, o Chile e o Equador (pág. 2)

PERSIA

Os russos na Persia-umprotesto contra os invasores

TEHERAN – O governo, afim de protestar contra a invasão do território nacional pelas tropas russas, dirigiu uma proclamação ao povo, convidando-o a não celebrar com festas a entrada do novo anno persa em signal de luto nacional pela presença de forças estrangeras no seio da pátria. (pág. 2)

O QUE HA DE NOVO

Como a imprensa hermista contava as acclamações ao senador Ruy Barbosa- Impressões de quem assistiu á passagem do marechal Hermes na Avenida- O officialismo domina- A indiferença do povo- Como e quando houve enthusiasmo-vencedor e vencido.

Rio, 10 de março de 1910.

Quando, por occasião do regresso do sr. Ruy Barbosa de suas excursões a S. Paulo, Bahia e Minas, acolheu-o a população da cidade com as manifestações grandiosas que constituiram, no conceito do mais respeitável dos annaes do Rio de Janeiro, a imprensa hermista adoptou uma attitude realmente curiosa: um ou dois jornaes de mais imputabilidade e prestigio referiam em termos fieis, embora sem calor nem enthusiasmo, pois dizendo simplesmente a verdade communicavam esta impressão, e que foram essas incomparáveis demonstrações de solidariedade ao candidato civil.

Dos próprios partidários da candidatura militar muitos reconheceram que era de facto, considerável a popularidade do senador bahiano. E para attenuarem essa verdade de que não podiam fugir, accrescentavam que isso era sómente no Rio, e que toda essa considerável multidão de manifestantes nenhum valor eleitoral tinha.

Foi talvez por isso que se trancaram as urnas á população da cidade no dia 1 de março…(…)

Quando passavam homens como os srs. Lopes trovão, Coelho Lisboa, Avellar Brandão e outros “Paes” da candidatura repudiada o povo, anteriormente provocado, atroava os ares com o nome do senador Ruy Barbosa, enthusiastica e ardentemente.

O automóvel da policia não tinha descanso; enchia-se a cada momento e rodava cheio de réus do grande crime.

E o préstito desfilava num tumilto crescente. De vez em vez via-se emergir naquelle oceano agitado um homem com a physionomia transtornada, gesticulando nervoso, ameaçador, branmdindo a bengala, acclamando o marechal Hermes. Eram os do seu sequito que subiam á tolda do carro para proclamar, lá do alto, os seus sentimentos pelo vencedor…

Ouviram-se tiros. Correu que ficara sériamente ferido um homem. Dominava o pânico.

Foi esse o único trecho de longo itinerário por onde desfilou o préstito pomposo em que se ouvia a voz eloqüente e calorosa da multidão, que no meio dos toques de clarim, no estrepito da cavalhada, do regimento e ao som das marchas clangorosas em honra ao vencedor, saudava delirante o vencido! (pág. 1)

