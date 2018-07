Segunda-feira, 21 de março de 1910

CHILE

SANTIAGO – (…)A formula proposta pelo Chile, para a resolução por meio do plebiscito, estabelece que, seis mezes depois que o congresso ratificar o protocolo do accordo , se procederá ao plebiscito.

O governo do Chile, se não chegar a uma accordo definitivo com o Perú, proclamará a annexação ao território chileno das províncias de Tacna e Arica.

Ao mesmo tempo, o Chile depositará, em um instituto de credito de Londres, a quantia equivalente á indemnisação devida, nesse caso, ao Perú, conforme estabelece o tratado de Ancon. (pág.2)

Eleição do Marechal Hermes

Correio da Manhan – “Acceitar como facto consummado a eleição do sr. Hermes e proclamal-o desde já definitivamente eleito é dar o Congresso Nacional como moralmente dissolvido. O congresso, no caso, não tem para essa gente mais que uma funcção de apparato. Os votos já estão contados, e rejeitada já está a preliminar da inelegibilidade. E, como não estamos por isso; como se nos afiguram indispensaveis a apuração, o exame das actas e a solução sobre a allegada autoridade do Congresso, a que cabe esse trabalho; somos accusados de nos insurgirmos contra a evidencia dos factos, de nos entregarmos a uma agitação estéril, em summa de prégamos e prepararmos a revolução. Revolução, se há quem a esteja preparando, são os hermistas, esforçandos-se por annulara a autoridade do poder apurador.São elles que querem impor ao paiz um resultado de eleição ainda não concluído, eleição contestada com os melhores fundamentos, eleição que, para dar os resultados espantosos com que apparece em alguns Estados, só feita a bico de penna.

Revolucionario é o governo por ser o primeiro a mandar, com menoscabo do congresso, para toda a parte a nova de que o marechal Hermes está elito, com o intuito de provocar cumprimentos e saudações ao seu candidato. Estrangeiros que não conhecem o paiz estão certos de que a elição está mesmo acabada e eleito por grande maioria o marechal. O governo do Brasil mandou dizer isso; por que não acreditar? Revolucionario é o governo que manda receber o marechal com honras officiaes a que não tem direito. (…)

Emquanto não falar o Congresso não há eleição acabada; não ha presidente eleito.(…) (pág.1)

O QUE HA DE NOVO

Rio, 19 de março de 1910.

Em torno da versão que hontem sacudiu a cidade dividem-se as opiniões, mas não differem os commentarios.

Entendem uns que foi um simples boato; outros que se trata de mais alguma coisa: de uma tentativa frustrada pela intervenção prudente e opportuna de partidos graduados não menos apaixonados mas com a intuição de suas responsabilidades e das conseqüências tremendas a que fatalmente daria lugar o attentado de que se falou todo o dia e ainda hoje se fala, tão intensa é, neste momento, a exacerbação do animo publico.

A circumstancia da intervenção do sr. Pinheiro Machado claramente demonstra que para elle o boato não carecia em absoluto de fundamento, como hoje o asseguram vários jornaes, e isso corrobora as suspeitas que deram lugar á crença de que o general Menna Barreto pretendia, de facto, tirar do sr. Edmundo Bittencourt um desforço physico.

Mas por que razão semelhante versão, que nenhuma prova mais positiva chegou a confirmar, encontrou logo innumeras pessoas que acceitassem sem reservas? Simplesmente porque se tratava do general Menna Barreto.Tal tem sido a attitude desse official na campanha política que dide a nação, que a ninguém causou estranheza o acto que se lhe attribuia.(…) (pág.1)

