Terça-feira, 22 de março de 1910

ITALIA

A commissão regia que se occupa da infância abandonada está estudando actualmente quaes seriam os meios financeiros mais proprios para favorecer as reformas necessárias, e o commendador Calabrese, magistrado que gosta de uma grande autoridade e que é um dos membros mais eminentes daquella commissão, propõe que se introduza na Italia uma lei semelhante á que se acha adoptada em França, na Belgica e na Suissa, afim de se permitir o jogo mediante as necesarias restricções e o pagamento de uma taxa de tantos por cento; e o dinheiro obtido por meio dessa taxa seria destinado a obras de assistência e de previdência, assim como os sustento e educação da infância abandonada.

Esta questão do jogo vae ser dentro em breve levada ao Parlamento.

De mais, a Associação Nacional a favor do movimento dos estrangeiros está-se occupandoactivamente de fazer passar a regulamentação de jogo, pois que conforme é sabido, existe, actualmente na Italia, estações balneares e hibernaes que são muito irequentadas . *-*-*-*-*- (pág1)(…)

GRAN-BRETANHA

O secretario de Estado da India, lord Morley, fez no dia 24 uma declaração na Camara dos Pares, relativamente á attitude que a Inglaterra observará no conflicto que acaba de surgir entre a China e o Tibet. Embora o Dalai-Lama venha a ser recebido na India com todas as honras que lhe são devidas, a attitude da Inglaterra regular-se-á pela mais estreita neutralidade. Esse conflicto apresenta um interesse político real só pelo facto da situação em que se encontra o Tibet. Algumas tropas chinezas perfeitamente adextradas e munidas de artilharia, conduzidas pelo irmão do vise-rei do Tsé-Tchuan, penetraram no território tibetano com o fim de estabelecer o domínio chinez sobre aquella região e de reorganisar o paiz fronteiriço. Os chinezes depararam com uma enérgica resistência da parte das tribus da fronteira e perderam 400 homens e alguns canhões numa emboscada perto de Betung. O Dalai-Lama abandonou immediatamente Lhassa, pondo-se a caminho para a India, afim de pedir socorro aos inglezes.

Além disso, os emissários tibetanos chegados a Calcuttá pediram egualmente a intervenção do governo índio. Ha motivos para crer que esta expedição chineza estava sendo preparada de longa data e que os chinezes se propõem accupar duma maneira permanente a região fronteiriça. Se realmente têm essa intenção, a situação poderia vir a tornar-se digna de interesse, não só para a Inglaterra como tambem para a Russia, visto que o accordo anglo-russo, relativo á Ásia Central, se refere egualmente ao Tibet. De forma que não é para admirar o boato segundo o qual um emissário russo teria concluído um accordo secreto com o dalai-Lama. Os gabinetes de Londres e de Petersburgo hão de, sem duvida, proceder a uma troca de impressões a este respeito e, com certeza, hão de chegar a accordo para procederem no sentido da salvaguarda dos seus respectivos interesses naquella região da Asia. (pág1) (…)

ALLEMANHA

Realisaram-se, no dia 23 de fevereiro, doze reuniões socialistas em Francfort para protestar contra a brutal repressão policial das ultimas manifestações a favor do suffragio universal.

Os socialistas quizeram demonstrar que não foram os autores dos distúrbios

Os seus homens de confiança impediram a formação de cortejos á saída das reuniões. A policia prestou-se á experiência, agglomerando as suas forças nos edifícios e nos patoos em vez de espalhar pela via publica.

Grande numero de patrões deram feriado aos operários, nessa occasião, afim de permitir que provassem que não tinham nada de commum com a população que, por occasião das ultimas manifestações, se aproveitara da noite para se entregar a excessos.

Nas suas reuniões os socialistas tomaram o compromisso de não parar na sua campanha antes de ter obtido o suffragio universal.

Os liberaes realisaram no dia 23 em Berlim duas reuniões . O sr. Naumann e dois deputados da Dieta fizeram uso da palavra.

O presidente da Prússia oriental recusou-se a transmitir ao Parlamento prussiano a petição do conselho municipal de Koenigsberg contra a lei eleitoral, porque, na sua opinião essa manifestação não era da competência de uma assembléa municipal.

No mesmo dia, na Camara dos deputados da Prussia, o deputado socialista Karl Liebknecht queixou-se dos excessos das manifestações de Frankfurt. O sr. Moltke respondeu lançando toda a responsabilidade sobre os chefes socialistas, declarando que a policia fôra atacada e que só fizera usa das armas para se defender. (pág.2)

FRANÇA

O sr. Joseph Reinach, no dia 27 de fevereiro, em Lyon, na reunião annual da União Fraternal dos Empregados do Commercio e da Industria, uma conferencia contra o alcoolismo.

O deputado dos Baixos-Alpes indicou primeiro onde estão as responsabilidades do mal.

O verdadeiro culpado é o proprio Estado, o parlamento:

“O legislador peccou primeiro por inadvertência, quando ainda não acreditava na realidade do perigo, quando votava, por motivos de pura política, a lei nefasta sobre a liberdade illimitada do commercio das bebidas, mas cuja falta se ornou muito mais grave no futuro, quando foi o medo, o medo mais funesto que pode existir num regimen democrático, o medo eleitoral que, ora o fez agir, ora o impediu de agir; foi assim que manteve, apesar da evidencia das conseqüências, a lei de 1880; foi assim que restabeleceu o privilegio dos queimadores de vinho e ainda não ousou, a exemplo dos nossos vizinhos suissos, prohibir a fabricação do absintho.

Não foi porque o problema do alcoolismo não tivesse preocupado as assembléas políticas.(…)é preciso notar que os governos, que os ministros das finanças que se succederam só consideraram a maior parte das vezes a questão alcooloca sob o ponto de vista econômico que foi: confundido bastante vezes com o ponto de vista eleitoral”. (…)

“A progressão do alcoolismo é proporcional á do numero de lojas. As nossas 577.000 lojas de bebidas espirituosas consomem por anno perto de dois milhões de hectolitros de espiriuosos; sob a acção continua da intoxicação alcoólica, a loucura, a tuberculose e a criminalidade impulsiva quase duplicaram no ultimo quarto de século. A limitação do numero de lojas de bebidas alcoólicas, a prohibição legal de abrir novas lojas é, pois, uma das primeiras medidas que se impõem. (…)

O vosso antigo, e assim o espero, o vosso futuro deputado, o sr. Augagnenr, fez a experiência em Lyon. Trata-se de transformat a limitação municipal facultativa em limitação nacional obrigatória. Foi o que fizeram os paizes escandinavos, que eram, há cincoenta annos, os paizes mais alcoolisados do globo, aquelles onde a progressão do crime da loucura era maior, e que hoje são os paizes menos alcoolicolisados da Europa, aquelles onde a progressão do crime e da loucura é menor”.

O sr. Joseph Reinach terminou desenvolvendo a idea de que “O lugar da questão antialcoólica já não é hoje nas academias, corporações sabias, dos congressos de medicos e hygienistas/; é nos cadernos eleitoraes, no programma de governo durante a próxima legislatura.”

“Tenho confiança no suffragio universal, porque elle pode ser logrado por algum tempo, mas vem sempre a reconhecer onde está o dever e onde está a verdade; e tenho fé na Republica; e, acima de tudo, tenho fé no meu paiz: sei que elle não quer embrutecer-se nem morrer!” (pág. 2)

A QUESTÃO DOS BALKANS

O communicado official russo sobre a “entente” com a Austria- Impressão causada em Vienna e em Petersburgo

Dizem telegrammas de Petersburgo que é assim concebido o communicado official dando conta da terminação da “entenete” com a Austria-Hungria sobre os Balkans:

“Um “memorandum” de 20 de março de 1910, dirigido ás potencias contém em annexo sete documentos.

O de numero 1 relata o pedido do sr. Berchtold ao conselheiro Isvolski para indicar-lhe de que maneira o gabinete de Vienna poderia fazer a correcção que satisfizesse ao conselhereiro Isvolski respondeu que o incidente estava terminado, mas que a situação necessitava de uma troca de francas explicações, não sobre incidentes passados, mas sobre a direcção da política futura.

O de numero 2 é o telegramma reproduzindo a acommunicação do sr. Berchtold, dizendo que o barão de Aehrenthal era da opinião do conselheiro Isvolski sobre as vantagens, para a política do oriente, de uma troca de visitas dos dois Estados.

O de numero 3 é um “memorandum” do conselheiro Isvolski ao sr. Berchtold, propondo a manutenção do ‘statu quo” nos Balkans e a manutenção e consolidação do novo estado de coisas na Turquia, independência e consolidação do desenvolvimento pacifico dos pequenos Estados balkanicos, os quaes, não deveriam absolutamente ser submettidos ás potencias.

O numero 4 é um “memorandum” do sr. Berchtold ao conselheiro Isvolski, respondendo de accôrdo com o “statu quo” nos Balkans, achando, porém, que bastaria publicar um communicado declarando que a toca de vistas dos dois Estados terminou favoravelmente aos princípios da política, e que os dois Estados se reserva, entrar a qualquer momento num accôrdo que a situação dos Balkans tornasse necessária.

O de numero 5 é do conselheiro Isvolski ao sr. Berchtold, exprimindo profunda satisfação pela conformidade de vistas sobre os Balkans. Nada mais-dizia o conselheiro Isvolski- impede agora que se reatem as relações diplomáticas normaes: mas um simples communicado é insufficiente.

Numero 6- do sr. Berchtold ao conselheiro Isvolski, recordando que as outras potencias reconheceram por diversas vezes o principio do “statu quo”.

O numero 7- telegramma do conselheiro Isvolski ao encarregado de negócios da Russia em Vienna.

O governo russo por sua vez informaria as potencias do resultado e communicaria a correspondência entre os dois Estados.”

– Em Peterburgo não causou enthusiasmo algum o communicado official, apparecendo ante-hontem, dando por terminadas as negociações com a Austria-Hungria para uma “entente” sobre os Balkans. A opinião geral é de que se trata apenas de uma repetição das negociações interropidas com a crise balkanica.

Em Vienna essa “entente” é antes a conclusão de um armistícios diplomáticos do que um accôrdo sobre os Balkans.

Os jornaes russos em geral deploram os communicados equívocos do Ministerio do Exterior sobre o assumpto.(pág.3)

ANNUNCIO