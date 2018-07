Quarta-feira, 23 de março de 1910

FRANÇA

A conferencia do sr. Roosevelt na Sorbonne

Pariz – O sr. Armand Falíeres, presidente da Republica, assistirá á conferencia que o sr. Theodore Roosevelt, ex-presidente da Republica dos Estados Unidos da America do Norte, realisará na Sorbonne sobre o thema “Os deveres do cidadão na Republica”.

JORNAES DO RIO

Jornal do Brasil- Destacamos do seu serviço telegraphico:

LONDRES – Continua a reinar aqui grande enthusiasmo sobre negocios de borracha.

Hoje foram lançados seis novos empréstimos para a companhia do Oriente, com um capital approximado de 1.369.000 libras esterlinas.” (…) (pág.1)

CARTAS DA ALLEMANHA

Berlim, 3 de março de 1910.

Na secção pré-historica do museu ethnographico, na rua Prinz-Albrecht, acham-se em exposição os esqueletos de dois seres humanos que na ante-aurora da nossa cultura desapparteceram da superfície da terra e que foram tirados do silencio dos seus jazigos porque os vivos querem que os mortos lhes revelem alguns dos segredos da infância da humanidade.

Os dois esqueletos, ambos oriundos da mesma zona de exploração archeologica, são chronologicamente separados um do outro por um enormissimo espaço de tempo, por um vasto período geológico que por sua vez é pequeno comparado com as centenas de millenarios que separam as gerações de hoje dos dias em que os primeiros raios da luz se espalharam sobre as trevas da nossa existência primitiva.

Como Hamlet no Cemiterio de Elsenor interrroga os craneos que os coveiros fazem saltar da cova, a archeologia, incitada pela infinita sede de saber, interroga estes esqueletos e escuta as respostas destes “dois corpos inanimados que foram actores” no drama da incipiente cultura humana no meio do grandioso scenario do período gracial.(…)

Donde veiu este homem do fim do período glacial? Como é que o encontramos na planície onde subsistiu o “homo neaudertalenses”?(…)

Seja como for, muitos segredos ficam ainda por decifrar.

Estes dois esqueletos representam um enorme valor ideal e scientifico. Quanto ao valor em moeda sonante o archeologo Hansor pede apenas a restituição de uma parte dos seus gastos reaes, quer 160.000 marcos. Uma bagatella. DRUSUS. (pág.1)

TURQUIA

CONSTANTINOPLA – Os soberanos da Bulgaria receberam ao meio-dia a visita do sultão Mohamed V, acompanhado dos altos dignatarios da corte turca.

O czar Fernando e a Czarina Eleonora conversaram affavelmente cerca de meia hora, falando sobre assumpotos de interesse para os dois paizes.

Estiveram presentes á entrevista o grão-vizir e o ministro búlgaro nesta capital.

Amanhan, o czar Fernando receberá os membros do corpo diplomático estrangeiro acreditado nesta capital.

A czarina Eleonora receberá a delegação das senhoras turcas, que lhe offerecerá um mimo.

INGLATERRA

LONDRES – Há grande curiosidade nos centros politicos, em saber-se o resultado dos debates a serem travados na Camara dos Comuns sobre as propostas apresentadas hontem ao governo ácerca da Camara dos Lords.

Em certos círculos diz-se que a maior parte dessas propostas serão energicamente combatidas, principalmente a que diz respeito á limitação dos poderes dos lords, nas questões financeiras. (pág.3)

