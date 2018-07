Quinta-feira, 24 de março de 1910

FRANÇA

Vacina preventiva contra o typho

PARIZ – Annuncia-se que o professor Metchnikoff descobriu o processo de tornar mais efficaz a vacina preventiva contra o typho, tendo comprovado essa efficacia por meio de inoculações feitas em macacos. (pág.2)

A CAMPANHA PRESIDENCIAL NO BRASIL

O que se está passando neste momento no Brasil, sob o ponto de vista político, merece de certo attrahir a attenção européa. A eleição presidencial do primeiro de março próximo põe em contraste não somente duas personalidades-o senador Ruy Barbosa e o marechal Hermes da Fonsceca-mas dois princípios-o governo militar e o governo civil. Ou, melhor, ella põe em opposição os políticos e o povo, as oligarchias locaes e a Nação. É sobre este terreno ardente e sobre esta base interessante que se vae travar a batalha, cujo resultado immediato é difficil de prever, mas cujo desenlace não póde ser duvidoso para ninguém, desde que se tomem em consideração os antecedentes da historia brasielira em particular, com uma egual preocupação da evolução geral da humanidade. (…) (pág.3)

ESTADOS UNIDOS

A lei sobre os “trusts”e o Tribunal Federal de Chicago

NOVA YORK – O grande jury federal de Chicago que, como se sabe, está perseguindo as empresas que violam a lei sobre aos “trusts”, resolveu processar cerca de trinta dellas que levantaram abusivamente as suas tabellas de preços. (pág.2)

O QUE HA DE NOVO

Rio,22 de março de 1910.

(…)Houve fiscalisação na eleição do Pará…Que estranha fiscalização! Os opposicionistas, alliados ephemeros dos governistas, espreitavam-lhes cautelosammente os passos com o fim de impedirem que elles votassem em excesso no candidato commum!

Mas não há opposicionistas em todos os municípios e foram muitos os exemplares de eleições como a de Anajaz, que deu mais votos do que Belém!

Entretanto opposição e partidários do sr. Antonio Lemos agiram de pleno accordo em um ponto: não permittiram que exedesse de cento e cincoenta e oito o resultado dos candidatos civis.

E isto se explica: uns e outros temiam que, no fim, não se pudesse apurar muito bem qual dos partidos…não tinha dado taes votos. S. (pág.1)

COISAS DA SCIENCIA

A febre typhoide está actualmente na ordem do dia em quase todas as sessões da academia e da Sociedade de Medicina de Pariz. Os laboratórios de bacteriologia por seu turno estudam activamente o mesmo assumpto, e a mesma predileção é notada nas discussões dos congressos sicentificos e nos artigos dos jornaes médicos. É que a questão se tem tornado cada vez mais interessante, apesar ou mesmo por causa da sua complexidade. Ella comporta o estudo dos diversos modos de infecção, o papel dos agentes de contagio, a procura das medidas prophylacticas durante a moléstia e depois della. Esses trabalhos têm principalmente por objecto instruir o publico sobre as conseqüências graves da incúria e tambem confortal-o e previnil-o contra os exaggeros do perigo.

Fica-se garantida contra o contagio bebendo água e leite esterilisados, conservado sempre as mãos extremamente limpas, evitando a vizinhança dos typhicos e fazendo, após a moléstia, desinfectar tudo o que os doentes tocaram como vestes e roupas de cama e ainda a casa.

A desinfecção da água de alimentação obtem-se por diversos processos, sendo mais recommendados os de Lapeyrere (pó composto de permanganato de potássio, alumen, soda, carbonato de soda e de cal); o de Lambert (pó composto de permanganato de potássio e sulfato de mangnesia). Addicionam-se essas misturas a agua e filtram-se as mesmas. ESCULAPIO (pág.1)

