Sabbado, 26 de março de 1910

O Estado não circulou neste dia, devido a um acidente envolvendo um funcionário em uma das máquinas de impressão. No dia 28, na seção “Notas e Informações” o jornal pediu desculpas aos leitores e contou como foi o acidente:

NOTAS E INFORMAÇÕES

A entrega e a remessa do “Estado” não foram hontem feitas com a costumada regularidade. Um lamentável accidente, que impressionou dolorosamente quantos trabalham nesta casa, interrompeu a tiragem da nossa folha, impedindo que ella fosse remettida a muitos dos nossos assignantes e demorando sensivelmente a entrega na capital.

Um dos nossos bons auxiliares, o hábil mechanico e honrado chefe de família, Ettore Santoni, foi apanhado pelos cylindros da machina de impressão, que lhe esmigalharam a mão direita e parte do braço. O triste facto passouse em segundos; emquanto os companheiros tratavam de desembararçar o ferido, telephonamos para a casa do sr. commendador Alberto da Silva Souza, dedicado mordomo da Santa Casa de Misericordia, pedindo-lhe para preparar com urgência os socorros indispensaveis. (…)

Ettore Santoni está recolhido a um quarto particular da Santa Casa, por conta do Estado”(…)

Passado o momento de natural perturbação do pessoal, o serviço recomeçou nas nossas officinas; já não era possível, porem, recuperar o tempo perdido. Estamos certos que os nossos assignantes reconhecerão, neste caso, sem grande esforlço, um motivo de força maior, e nos desculparão a falta involuntária em que incorremos. (OESP, 28 de março de 1910, pág.2)