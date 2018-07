Domingo, 27 de março de 1910

INGLATERRA

LONDRES – Dizem os jornaes desta capital que o Brasil reiterou aos seus agentes financeiros na Europa que doravante não assume responsabilidade, directa ou indirecta, pelas operações de credito feitas pelos Esyados ou municipalidades. (pág.2)

PETERSBURGO – Um communicado official, hoje publicado, põe em evidencia que o accôrdo entre a Russia e a Servia é uma necessidade para a manutenção da paz nos Balkans.

Diz mais, o mesmo communicado que, em seguida a esse accôrdo, a Russia compromette-se a auxiliar a servia, esforçando-se para fortificar as respectivas relações com aTurquia e para manter as boas relações com a Bulgaria e os outros paizes vizinhos. (pág.3)

NOTAS E INFORMAÇÕES

Communicam de Colon, no Panamá, que ante-hontem chegou áquella cidade o famoso dr. Cook, o pretenso descobridor do pólo norte.

Segundo essa communicação, pretende elle continuar a sua viagem para Nova Orleans.

Usa um nome supposto e nega-se a receber os representantes da imprensa.

De Nova York tambem telegrapham dizendo que, segundo noticiam os jornaes, o explorador Frederico Cook escreveu a um amigo daquella cidade uma carta em que diz achar-se mal de saúde e inteiramente sem recursos.

Segundo a mesma carta, o dr. Cook devia ter chegado ante-hontem a Nova York.

Como se vê o dr. Frederico Cook continua a preocupar a America: é impossível que, depois de tanta rebusca, não se consiga saber em que canto se encafuou elle… (pág.1)

MADRID – Communicam de Valencia que durante as manifestações políticas que tanto alarmaram a população hontem naquella cidade, os deputados republicanos Adolfo Beltrón Ibanez e Azzate percorreram as ruas, de carruagem aberta, incitando os seus partidários a tomar parte nas manifestações, aos brados de “Viova á liberdade!” , “Abaixo o cléro!’

Produziram-se innumeros incidentes, travando-se vários conflictos na Calle La Paz.

O governador civil de Valencia ordenou a prisão dos manifestantes, que foram encarcerados, apesar de protestarem energicamente.

Entre os encarregados figura o redactor-chefe do jornal “El-Pueblo.

Nas rodas políticas commenta-se largamente a attitude das autoridades desta cidade, por occasião das manifestações anti-clericaes, promovidas pelos radicaes republicanos, condemnando á prisão os representantes do povo e da imprensa.

O deputado Azzate lavrou enérgico protesto contra a sua prisão e a do redactopr do “El-Pueblo”. (pág.2)

ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON – O sr. Taft, presidente da Republica, jantou hontem com osr. Fielding, ministro das fianças do Dominio do Canadá, com o qual deve conferenciar hoje longamente a respeito do conflicto de tarifas entre os dois paizes. (pág.3)