Quarta-feira, 30 de março de 1910

INGLATERRA

LONDRES – Na sessão de hoje da Camara dos Communs, o sr. Herbert Asquith declarou que é necessário manter integralmente o predomínio da Camara dos Communs sobre a segunda camara, que ficará sendo uma camara de consulta e de revisão pouco numerosa, baseada em principio democrático e não hereditário.

O único meio constitucional para sair da actual e difícil situação será a nomeação de novos pares, sendo o “referendum” inadmissível.

O congresso, formado das duas camaras, é impossível, porque não tem ambas origem democrática commum e igualdade numérica. (pág.3)

ITALIA

ROMA – Jornalistas desta capital, que foram assistir de perto á erupção do Etna, telegrapham aos seus jornaes que as scenas de pânico de que dão triste espectaculos os habitantes da zona etnea, todos pastores e camponezes, chegam ao extremo.

Descabellados, maltratados e famintos, muitos daquelles infelizes, que não têm mais lares, approximam-se das correntes de lava, cantando litanias, na esperança de fazer parar a marcha de ígneo elemento, que tudo queima e destróe á sua passagem (…)(pág.2)

BELLO HORIZONTE

Continua produzindo grande sensação da opinião publica, o extraordinario manifesto político, do conselheiro Ruy Barbosa. (pág.2)

Anarchista detido em Cherburgo

PARIZ – Na occasião que pretendia embarcar no porto de Cherburgo, com destino aos Estados Unidos, foi detido pelas autoridades da policia marítima o perigoso anarchista Marcel Dupin.(pág.3)

O QUE HÁ DE NOVO

O Estado do Rio continúa a preoccupar os círculos políticos

A opinião geral inclina-se a acreditar que nunca mais o sr. Nilo Peçanha logrará reerguer-se na política de sua terra, servindo para firmar este horoscopo os desastres successivos que têm desabado sobre seu partido.

Se, dispondo do poder que maneja com a falta de escrúpulos e desassombro notórias, vae esse perdendo todas as Camaras Municipaes, em conseqüência de sentenças juridiciarias que não lhe succederá quando não tiver mais soldados para a obra da compreessão, empregos para os filhos de juízes, favores para a conquista de adhesões, graças para premiar serviços? Que ellementos lhe restarão quando deixar o Cattete cheio de impopularidade, annullado na plenitude de sua mocidade pela administração tão bem começada emquanto a fazia por si, e tão tristementearrastada desde que o manietou a política nefasta individualisada do sr. pinheiro Machado?(…)(pág.1)

