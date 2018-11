Sabbado, 2 de abril de 1910

O cyclone de Moçambique

LISBOA – Telegrammas recebidos em relação aos estragos causados pelo cyclone, dizem que no porto de Moçambique foram ao fundo muitas embarcações, sendo os prejuízos consideráveis.

RIO

Sob a presidência do juiz federal da primeira vara, dr. Raul Martins, realisou-se ante-hontem no Rio de Janeiro a apuração da eleição effectuada naquella capital a 1 de março passado, para os cargos de presidente e vice-presidente da Republica. (…)

Referindo-se a essa apuração, diz o “Correio da Manhan”de hontem:

“A torpissima farça eleitoral, que foi theatro a capital do Rio, dia 1 de março, tece o seu desfecho logico na Junta de Pretores, reunida hontem para apurar a eleição presidencial.

Esses pobres juízes, que tão triste cópia têm dado da sua integridade moral, apurando eleições fraudulentas e diplomando candidatos pelos resultados fantásticos de secções que permaneceram fechadas no dia do pleito (…)

De dessas e outras muitas trapaças, a apuração de hontem foi uma vergonha e uma indignidade: o estellionato e o despudor dos politiqueiros fallidos do Districto Federal fizeram com que a votação do candidato civilista ficasse reduzida a menos de metade, augmentando-se de cento por cento a do marechal Hermes, que foi derrotado e repelido nas urnas pelo povo desta capital, que o detesta, e não suporta, na sua quase unanimidade, as candidaturas da convenção do terror.

A fraude da capital da Republica dá bem Idea do que foi a bacchanal das actas falsas com que se pretende fazer triumphar o marechal Hermes.

Nunca se desceu tanto nesta terra como no desmoralisado governo do sr. Nilo Peçanha. (pág.1)

URUGUAY

MONTEVIDÉO – “La Razon” diz que é um engano querer acreditar-se que os rio-grandenses apoiariam a revolução no Uruguay, caso os nacionalistas e radicaes voltassem a agitar o paiz. (pág.2)

LONDRES

No discurso que proferiu na sessão de hontem da camara dos communs, o sr. Winston Churchill desse que era necessário approvar o orçamento elaborado pelo sr. Lloyd George, ministro das finanças, pois ao contrario nem o paiz nem o rei permittiriam a abolição do veto dos lords. (pág.3)

Os impostos propostos no alludido orçamento, continuou o orador, não são somente democráticos, de natureza a inaugurar futuras reformas fechando o caminho do proteccionismo, mas tambem representam um verdadeiro desafio á força dos lords.

Votar esses impostos é o único meio de punir os lords, repellindo-os porque firam de encontro á constituição.

A grande maioria britannica é favorável ao orçamento, salvo em alguns pontos que não dizem respeito absolutamente ao conflicto ntre as duas camaras, o que egualmente os irlandezes apprrovam.

Podem pois os membros da opposição sorrir á vontade, disse o sr. Churchill, na certeza, porém, de que não recuaremos. Iremos até ao fim. (pág.3)

