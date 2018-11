Domingo, 3 de abril de 1910

COMETA DE HALLEY

Fim do mundo?

Conclui minha conferencia declarando incaudato o cometa Halley e tirando outras conseqüências desua apparição de 1835, pra demonstrar preliminarmente sua innocuidade.(…)

O cometa é assim um innoffensivo novellinho de fumo, talvez luminoso ou a reflectir a luz do sol. Dilata-se em nosso candente, perlucido mundo solar e contrae-se, desapparece nos intermúndios astraes de um universo, alheio a nossas perquisições mais sans. Irradia matéria ou perde-a e dá então apparencia de que se dilata ou cresce. É fantasma cósmico, num morrer perenne, que se dissipa, foge o astro vão, foge como triste mocidade aos jovens, que se divertem gastando o physico, impurificando a alma… JOSÉ FELICIANO. (pág.2)

BELLO HORIZONTE

Continua a se fazer com regularidade o serviço da junta apuradora da eleição para presidente e vice-presidente da Republica , realisada no dia 1 de março.

Até hoje foram feitas sómente as classificações das actas dos differentes municípios.

Amanhan começará propriamente a apuração dos votos.

Está verificada a existência de muitas actas falsas no norte de Minas.

Há documentos para provar a falsidade das apurações.

Tem estado presentes aos trabalhos os srs.Carvalho de Brito e Affonso Penna Junior, como fiscaes dos drs.Ruy Barbosa e Albuquerque Lins.(pág.4)

BERLIM

A “Militaer Politisch Korrespondenz” noticia que, em julho próximo, será emprehendida a annunciada expedição de ensaio ao pólo Norte, em balão dirigível.

Tomarão parte nessa expedição o príncipe Henrique da Prússia, inspector geral da esquadra alleman: o conhecido aviador conde Zeppelin, e o capitão Hargesell e mais vinte e uma pessoas. (pág.4)

ROMA

Telegrapham de Catania que os habitantes da freguesia de Monte Nocilli se preparam para fugir, devido ao facto de ter chegado nas proximidades uma corrente de lava, que avança sobre o povoado.

A”Villa” de propriedade do barão de Caervaiá, situada a vários kilometros do Etna, foi totalmente destruída pela lava.

Achavam-se na Villa moveis e tapeçarias no valor de um milhão de liras.

A chuva de cinzas e seixos continua abundante nas redondezas.

Os habitantes acampam ao ar livre, negando-se a abandonar seus lugares.

Sabe-se que, em vários pontos, a lava se tornou em extremo liquida, escorrendo com maior velocidade.

Applaude-se a attitude de numerosos “touristes” que se puzeram á disposição das autoridades para auxiliar os serviços de salvamento.

Numerosas casas, “villas” e choupanas da campanha catanense foram varridas literalmente pelas correntes de lava.

Toda a zona circum-etnea offerece um espectaculo de tristeza infinita.

As fortes nevadas, que continuam, tornam intolerável a situação dos habitantes fugitivos.

Há receios que toda a região dominada pelo terrível vulcão fique completamente destruída. (pág.5)

CARTAS DA ALLEMANHA

(…)No domingo p.p., na imponente assembléa effectuada nas salas do “Wintergarten”, foi firmada a união das três facções que d’oravante combaterão sob o estandarte commum do novo partido “Progressista”, um partido do povo e dos interesses populares. Não haverá mais democracia do sul e democracia do norte da Allemanha. Em todo o território allemão, desde as margens do lago de Constança até ás praias frísias do mar do norte surgirão os campeões das liberdades cívicas, unidos pelo laço comum do interesse político e pelas tradições communs. Serão unidos num único pantheon os velhos marechaes do liberalismo, – Os Waldeck, Eugen Richter, Mommsen, Virchow, Bamberger, Rickert e muitos outros que se salientaram na luta commum contra a oppressão, terão o seu lugar de honra na historia commum do liberalismo.

O povo allemão não quer continuar a dar ás outras nações o espectaculo de viver sob um regimen político que não está de accordo com o espírito dos tempos modernos. É um povo que sabe governar-se por si mesmo e pode dispensar a tutoria daquelles que o exploram. Nem pode ser agradável aos estados da confederação germanica que continue na Prussia o predominio da colligação conservadora-clerical. Quando o paladim e o Santo se encontram sempre é para concertar os meios de oppressão.

Assim tem sido desde o anno 1878, e de algum tempo para cá as ambições dos dois alliados se têm exhibido em toda a sua nudez.

As victorias que ora alcançam são ephemeras-como aquellas de Heraclea e Asculo alcançadas por Pyrrho. DRUSUS. (pág.1)

