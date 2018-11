Segunda-feira, 4 de abril de 1910

A COLONIZAÇÃO E A ESCOLA

O problema da colonização no Brasil é inseparável do da escola. Este é o complemento daquella e o meio mais efficaz de nacionalisar, pelo menos a segunda geração em diante, as grandes massas estrangeiras que entram no paiz. Se a questão do ensino, ou mais restrictamente, da escola publica, é assumpto de interesse vital para qualquer nação, mais importante ainda é Ella, num paiz de immigração, que precisa canalisar e absorver os elementos estrangeiros, incorporando-os ao núcleo de população nacional que deve predominar, assegurando a permanência das qualidades características da nacionalidade, cujo esteio principal é, no Brasil, a língua portuguesa. (…)(pág.1)

RIO

Hoje, um automóvel com moças e meninas subiu e desceu a Avenida Central, erguendo vivas a Ruy Barbosa. Um guarda civil fez parar o automóvel e aprehendeu a carteira do chauffeur. Formou-se logo numeroso grupo protestando contra a violenta ilegalidade. Os populares ergueram enthusiasticos vivas a Ruy Barbosa e a Republica civil.

ROMA

Telegrapham de Catania que erupção do Etna se mantem estacionaria. A corrente de lava de Monte Nocilla marcha com uma velocidade de seis metros por hora; a que invadiu a planície de Lisi tem uma velocidade inferior, achando-se a 3 kilometros de Belpasso. Um despacho de Catania ao “Giornale d’Italia” diz que as crateras do Etna continuam a lançar seixos, cinzas e lava. Uma corrente de lava depois de ter destruído, na localidade de Fra Diavolo, um estabelecimento fabril, prosseguiu a marcha embora lentamente, pelo valle de Urna, em direcção da planície de Tavora. (pág.2)

MADRID

Noticias chegadas de S. Sebastião, pormenorisando o desastre de que foi hontem victima o aviador Le Blon, informam que a esposa do infortunado aviador assistiu a sua queda. O apparelho em que Le Blon fazia evoluções é o mesmo monoplano que o aviador Delagrange experimentava quando foi victimado por um accidente. As queimaduras constatadas no corpo do aviador indicam que houve uma explosão no motor do aeroplanoe que este, perdendoo equilíbrio, caiu vertiginosamente quarenta metros, foi instantânea a morte de Le Blon. (pág2)

– A 30 de junho do corrente anno terminará o prazo para o recolhimento, sem desconto, das seguintes cédulas: de 5$réis da oitava, nona e décima estampas; de 10$ réis da oitava e nona estampas; de 20$, 50$, 100$, 200$ e 500$ réis estampadas na Inglaterra.(pág.1)

ANNUNCIO