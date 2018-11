Terça-feira, 5 de abril de 1910

PARIZ

Está em vias de organisação nesta capital uma corrida internacional de bicycletas, que realisar-se-á nos últimos dias do próximo mez de junho. Consta que vão ser expedidos convites a muitos clubs desse gênero de Sport de todas as nações européas e muitas da America.

ROMA

Ultimos despachos de Catania asseguram que a erupção do Etna diminuiu novamente esta noite e que a marcha da lava se desviou para os montes Primazzi e Faggi.

FRANÇA

Communicam de Pariz que o conhecido aviador Chover realisou naquella cidade um vôo notável, no aerodromo de Longport. Apesar de reinar violento vento, Chover conseguiu elevar-se a 300 metros de altura, voando por espaço de 35 minutos, executando durante esse tempo diversas manobras com a maior correcção, num percurso de 45 kilometros. Em outra ascensão que fez, o aviador Chover conseguiu carregar na barquinha do seu dirigível Ville de Pau cerca de quatorze passageiros, permanecendo no ar durante meia hora.

COISAS ESTRANGEIRAS

Simultaneamente acabam de apparecer, em França e no Brasil, dois volumes relativos ás Conferencias de Haya e aos esforços alli despendidos, e não sem resultado, para o estabelecimento de uma melhor harmonia entre os povos ou, na phrase muito precisa, muito feliz e muito expressiva do sr. Léon Bourgeois, para a organisação jurídica da sociedade internacional.

Um desses volumes, editado sob o titulo intencional e quase proselytico de “Pour la Societé dês Nations”, abrange justamente- a exemplo do que foi feito com relação aos actos e discursos do nosso preclaro embaixador- o conjuncto das intervenções e palavras a tal respeito emanadas do illustre homem de estado e intellectual francez, que teve a honra de representas o seu grande paiz em ambas as conferencias, a de 1889 e a de 1907, e de nellas presidir a Commissão de Arbitramento.

Entre os srs. Léon Bougeols e Ruy Barbosa existem de resto grandes affinidades de temperamento e de intelligencia. Um e outro possuem uma vasta cultura jurídica e uma brilhante cultura literária, o talento oratório e o magnetismo pessoal, o mesmo sentimento respeitoso do direito e a mesma sympathia humana. Apenas no sr. Ruy Barbosa, o temperamento político é mais accentuado, ao passo que no sr. Léon Bourgeois é a preocupação social mais absorvente, e ainda estas diferenças se explicam pelas condições respectivas dos dois paizes.

