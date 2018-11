Quinta-feira, 7 de abril de 1910

RIO

Por occasião da chegada do “North Carolina” e do “Minas Geraes”, o primeiro trazendo a seu bordo o corpo do saudoso embaixador Joaquim Nabuco, formará uma divisão dos corpos do exercito na avenida Central, que se estenderá em linha desenvolvida, sob o commando do general de brigada José Caetano de Faria. Ao entrar o cruzador norte-americano salvarão as fortalezas de Lage, Santa Cruz e S. João. (pág.2)

MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Para evitar abusos commetidos por pessoas estranhas a esta redacção, que têm chegado ao nosso conhecimento, prevenimos aos directores das diversas associações desta capital que nenhum redactor ou repórter do “Estado” comparecerá ás suas festas e reuniões, sem o competente cartão de convite. Ficam assim essas associações autorisadas a impedir a entrada de quem quer que se apresente ás suas reuniões allegando a qualidade de redactor ou repórter do “Estado”, sem entretanto apresentar o respectivo convite. (pág.3)

PARIZ

O aviador Klnet fez uma ascenção em seu monoplano em Mourmellon, conseguindo o notável vôo de quarenta kilometros no espaço de trinta e cinco minutos, conduzindo passageiros. (pág.2)

A COMPANHIA DE JESUS

O sr. Gabriel Monod, professor no Collegio de frança, traduziu para o francez a obra de Boehmer, professor na Universidade de Bonn, sobre os jesuítas. No prefacio, o sr. Monod observa que, á medida que se vae tornando mais aprofundado e mais intelligente o estudo da historia, maior vae tornando o lugar nelle e se dá ás crenças religiosas. Particularmente a Companhia de Jesus merece um exame consciencioso. O papel que do secullo XVI para cá ella tem representado é deveras notável. No entanto, poucas historias serão tão mal conhecidas como a della. Os documentos extraídos dos seus archivos não foram publicados na integra. Dellas se conhecem apenas fragmentos. E os trabalhos geraes que della tratam são deseguaes. (…)(pág.1)

VINGANÇA TERRIVEL

Sobre a scena de sangue que hontem se desenrolou no posto policial de S. Caetano, no gabinete do proprio delegado, e da qual tombou mortalmente ferida uma infeliz mulher, victima da sanha feroz de um amante enciumado, que friamente premeditou o crime e com uma calma verdadeiramente admirável o executou, illudindo a boa fé da autoridade(…)(pág.4)

TRISTE NOTA

Uma nota triste que se espalhará com reflexos de dor pelo mundo catholico e que, atravessando os limites da civilisação, penetrará nos corações dos continentes menos civilisados, onde milhões de aborígenes recebem humildes missionários, com o pão da fé christan os primeiros rudimentos da vida social, trouxe-nos hoje o telegrapho com a morte de d. Miguel Rua, superior general dos salesianos. “D.Rua”, como simplesmente o chamavam e elle queria ser appelidado, pela sua obra regeneradora de selvagens da áfrica, da America e da Oceania, pela protecção, educação e instrucção de milhares de orphams de todos os paizes, foi uma verdadeira figura de apostolo: nem é preciso ser orthodoxo da sua fé, para reconhecer a benemerência perante a a humanidade desse velhinho mais que septuagenário, o continuador da obra de d. Bosco, fundador da ordem salesiana.(…)(pág.4)

