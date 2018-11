Sexta-feira, 8 de abril de 1910

BELLO HORIZONTE

Pela apuração eleitoral feita até hoje, é o seguinte o resultado da votação:

Ruy Barbosa, 53.210 votos; marechal Hermes da Fonseca,76.650; Albuquerque Lins, 51.892; Wenceslau Bras, 77.846. Nesse resultado estão incluídos 9.650 votos em favor do marechal Hermesd e do sr. Wenceslau Braz, votos esses que são procedentes de actas absolutamente falsas, conforme provam os documentos que serão apresentados ao poder verificador. Estão tambem incluídos, nesse resultado, muitos votos das eleições fraudulentas do quinto e do sexto districtos.(…) Muitos votos dos candidatos civilistas não têm sido apurados pela junta, pelo facto dos boletins eleitoraes não terem firmas reconhecidas, tendo sido as authenticas desviadas pelo correio. Os fiscaes de Ruy Barbosa e Albuquerque Lins protestarão amanhan contra o facto de ter a junta apurado votações de actas falsas. (…)(pág. 2)

O QUE HA DE NOVO

Não póde, portanto, nem deve constituir objecto de debate demorado nem offerecer ensejo a qualquer contenda partidária, tanto mais quanto, neste momento angustioso para a paz continental, o Brasil precisa honrar as suas tradições dando ao Perú, nação estóica, alma temperada pela adversidade, contra a qual se arremmettem inimigos rancorosos que se colligam num consorcio insidioso para o fim de anniquilal-a, uma demonstração eloqüente dos seus sentimentos, um pouco de alento e de solidariedade, mandando-lhe uma mensagem de apoio de que tanto carece. E, decerto, nada será mais grato ao paiz irmão, no seu transe de amarguras, do que ver liquidada a sua velha pendência com o Brasil, e a nossa ascendência moral nesta parte do continente só teria a perder se esse tratado não fosse estudado num ambiente elevado de ordem e serenidade. (pág. 1)

LONDRES

O “Times”, em sua edição de hoje, publica um longo despacho telegraphico procedente de Washington sobre a guerra imminente entre equador e o Peru’. Diz esse telegramma que reina alli grande inquietação sobre a situação internacional na America Latina, parecendo ser agora inopportuna a realisação da conferencia pan-americana em Buenos Aires, visto ser a atmosphera do continente actualmente desfavorável ao desenvolvimento da fraternidade pan-americana. (pág. 3)

CONSTANTINOPLA

O sr.Rifaat Pachá, ministro da guerra, declarou hontem aos representantes da imprensa que não têm a gravidade que lhes querem attribuir os acontecimentos recentemente desenrolados na fronteira da Albania. Segundo disse o ministro, a provocação partiu das tropas ottomanas que tentaram apoderar-se de uns rebanhos pertencentes aos albanezes. Consta que o conselho de ministros resolveu enviar para a fronteira da Albania fortes contingentes de tropas para reestabelecer a ordem. Os albanezes há dias bateram as tropas turcas e estão se internando no território ottomano. Segundo consta já saquearam algumas aldeias, ás quaes llançaram fogo. Nas rodas officiaes não se liga grande importância ao incidente. (pág. 2)

A batalha de Pristina – Os turcos soffreram enormes baixas no combate que travaram ante-hontem, em Pristina, com os albanezes. Mas, com a chegada de reforço os turcos retomaram a offensiva, derrotando os albanezes. (pág. 2)

